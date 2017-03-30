大陸外交部宣布 川習會4/6登場中央社 (2017-03-30 15:41)
（中央社記者陳家倫上海30日電）中國大陸外交部今天下午宣布，中國大陸國家主席習近平將於4月6日至7日在美國佛羅里達州與美國總統川普（Donald Trump）會晤。
新華社下午報導指出，中國大陸外交部發言人陸慷宣布，習近平將於4月6日至7日在美國佛羅里達州海湖莊園與川普會晤。
美國媒體先前報導，不同於日本首相安倍晉三日前與川普會面時下榻川普的馬阿拉哥俱樂部，習近平可能會選擇離川普自家俱樂部約15分鐘車程的海景度假村。
佛州當地報章「棕櫚灘郵報」（Palm Beach Post）引述蘭塔納市（Lantana）警長薛勒（Sean Scheller）的話，習近平將於4月6至7日下榻位於川普馬阿拉哥（Mar-a-Lago）俱樂部以南的「水棕櫚海灘度假村」（Eau Palm Beach Resort and Spa）。1060330
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