TF老boys 2百歲阿公團體成網紅中央社 (2017-03-30 13:51)
（中央社台北30日電）中國大陸有3名年紀加起來超過200歲的60多歲阿公們，日前組成自稱「TF老boys」的團體，參加網路直播平台舉辦的歌唱比賽，引起大陸網友關注。
中新網報導，這3名歐吉桑模仿大陸當紅少男團「TFBOYS」，還各自取了「石頭千璽」、「韓正源」、「付啟凱」的藝名，以TFBOYS歌曲「青春修煉手冊」報名參賽。
影片中，3名老先生身穿皮夾克，帶著墨鏡、帽子和大金鍊子，十足的「潮男」模樣。
3人萌酷的外形、巨大的年齡反差，使「老boys」組合備受網友追捧。更有網友製作了他們與TFBOYS組合的對比影片，在網路爆紅。
報導指出，3名老先生都年近70，身體卻硬朗得很，平時喜歡相約跳廣場舞。在得知其中一人的孫女參加網路直播平台比賽後，3人一拍即合，組成「TF老boys」組合，希望一展風采。
但他們也說，參加比賽只是為了展示活力，證明自己還沒老就心滿意足了，能被網友關注實屬意外。
直播平台負責人則表示，現在中國大陸也有很多老年網路主播，直播內容包括書法、廣場舞、戲劇曲藝、養生等。1060330
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