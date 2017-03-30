中華職棒／暌違7年回歸 羅曼將再披象隊黃金戰袍NOWnews今日新聞 (2017-03-30 01:08)
中信兄弟洋將「三缺一」，據了解，目前雖然尚未簽約，但傳出前象隊2010年奪冠功臣羅曼（Orlando Roman）即將回歸，這也是他暌違7年，再度穿上象隊黃金戰袍。
羅曼是象隊過去十分倚賴的洋投，老球迷還記得的話，2010年陳瑞振執教時期，就是靠羅曼、麥格倫、卡斯帝三位洋投，還有季賽表現不錯的庫倫拿到該年總冠軍。，隔年羅曼在中職投出16勝，拿下勝投、三振雙冠王後。
2012年起他前往日本加盟日職養樂多燕子隊，直至去年他重返中職加盟猿隊，12勝7敗，防禦率4.64。
羅曼也在今年參加經典賽代表波多黎各隊，最後雖然未能奪冠，但他球速仍有150公里左右，加上滑球、變速球等武器都還在，有機會暫時填補艾迪頓前往韓職發展的缺口。
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