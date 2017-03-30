▲桃猿洋投道恩斯。（圖／取材自Lamigo桃猿官網）

Lamigo桃猿30日晚將在桃園棒球場再戰統一獅，由第3名洋投道恩斯先發，獅隊則由林其緯主投。桃猿前兩戰賽格威、史博威都投的相當出色，如果道恩斯再投出一定水準，那麼本季桃猿洋投戰力，就是超強。

賽格威26日首戰富邦悍將，個人獨撐8局，被擊出6支安打包括1轟失2分，雖然吞敗投，但表現一級棒。28日對統一獅之戰，史博威先發7局只被打出2支安打沒失分，拿下勝投，林柏佑、陳禹勳各投1局，3名投手聯手完封獅隊。

前兩戰桃猿雖有勝有敗，但兩名洋投的表現令人激賞，30日晚將由第3名洋投道恩斯先發，道恩斯去年曾來台加入獅隊，當時名叫戴倫，戰績0勝5敗、防禦率6.75，本季換穿桃猿戰袍之後，看他會不會變得更強，讓桃猿的先發三洋投都具超級戰力。

桃猿前2戰投手表現精采，但打擊群還沒發威，全隊打擊率2成26，僅梁家榮、林泓育、朱育賢等人有發揮，去年球季200安的打擊王王柏融7打數只打出1支安打，打擊狀況還要再加強。

獅隊30日晚由林其緯先發，他上次先發已是2014年4月27日的事了，上次先發拿勝投則是2013年4月3日，當時他是穿義大犀牛戰袍，2015年轉隊至獅隊，兩年在一軍出賽49場，都是後援登板，就看他隔了快3年再度先發，能有什麼樣的表現。