於昨日(29日)終於贏得本賽季首勝的中信兄弟，乘著這股氣勢，將於今天在洲際棒球場進行和富邦悍將第2場的交手，球隊將推出洋投肯恩掛帥主投，而富邦則是派出今年贏得教練團信任的范玉禹先發。

肯恩去年就曾效力於中信兄弟，不過時運不濟，只投了2場比賽就因為手指破皮而提前被球團解約。不過總體來說他的球速相當不錯，內容也不差，因此獲得球隊延攬回鍋的機會。兄弟今天能扳回一城，很大的原因是因為先發投手鄭凱文的好投，因此肯恩明天是否能繳出優質先發的成績，將左右戰局的發展。

至於去年多半待在二軍的范玉禹，是第一批高中生選秀進來的應屆畢業生，擁有超過190公分的高大身材的他，是教練團寄予厚望的未來之星。在球隊積極培養本土先發的情況下，他明天若能展現出好成績，勢必能得到更多的機會。而他去年對兄弟僅投了一場，先發4.2局、被敲4支安打無關勝敗。

兄弟在昨天一役似乎已經逐漸找回打線的手感，全隊敲出13支安打、包括3發全壘打，是他們今天比賽的利多，至於富邦的牛棚則必須盡快找回上賽季的狀態，如此才有機會和對手相抗衡。