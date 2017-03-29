新華社莫斯科3月29日電（記者王晨笛）俄羅斯法律信息網站29日發佈的公告顯示，俄羅斯總統普京28日簽署命令，命令從今年7月起把俄羅斯武裝力量擴充至190餘萬人，其中包括100餘萬名現役軍人。該命令自簽署之日起即刻生效。

該命令指出，從2017年1月1日起俄羅斯武裝力量編製為189萬7694人，其中包括101萬3628名現役軍人。自2017年7月1日起俄武裝力量人數將增至190萬3051人，其中現役軍人仍為101萬3628人。

2016年6月普京在簽署的命令中規定俄武裝力量編製為188.5萬人，這表明，在一年的時間里俄武裝力量將增加近1.8萬人。

目前，在俄武裝力量中除了現役軍人之外，還有從事輔助工作的文職人員。