特朗普「通俄」問題難住發言人：多次打斷提問北京新浪網 (2017-03-29 17:04)
[環球網報導 實習記者 李姍嵐]美國當地時間3月28日，美國白宮新聞發言人肖恩？斯派塞在華盛頓主持召開記者會，但又一次因俄美關係問題同與會記者展開爭執。而記者會也因這場爭執在不久后草草結束。
俄新社3月28日報導稱，此次爭執始於一位記者在記者會上就美方「通俄」相關的提問。記者提出，特朗普政府「展開工作兩個多月以來，與俄羅斯之間發生了一些事情，聽說……」然而未等該記者說完，斯派塞就打斷其發言，並稱沒有這樣的事。
隨後，當這位記者試圖繼續闡述這一問題時，斯派塞再次打斷其發言，並表示特朗普團隊與俄羅斯之間不存在這樣聯繫。
隨後，斯派塞與這位記者的爭執進一步升級。在此期間，該記者嘗試進行詢問但均未得到回應。斯派塞稱，如果停止問詢關於美俄關係方面的問題，那麼該記者會得到回應。不過最終斯派塞仍表示，不論支持抑或不支持，美國總統將繼續為所有人投身社會。
此前，美國多家媒體認為，是特朗普與俄羅斯的關係才使其在大選中獲得了勝利。美參議院和眾議院情報委員會也啟動了相關調查。俄羅斯對此則回應稱美方相關說法毫無根據，白宮也對此提出反駁。
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