俄軍官：美國在黑海巡邏對俄羅斯安全構成威脅北京新浪網 (2017-03-29 17:31)
黑海 地中海 資料圖
[環球網綜合報導]據俄羅斯衛星網3月28日報導，俄羅斯總參謀部作戰總局一位負責人3月28日表示，美國在黑海地區巡邏對俄羅斯聯邦的安全構成威脅，因為巡邏船上運載何種火箭彈並不明確。
據報導，俄羅斯總參謀部作戰總局副局長3月28日稱，美國在黑海和波羅的海巡邏的海軍軍艦上攜帶何種武器尚不清楚，對俄羅斯的安全構成了潛在的威脅。
俄羅斯維克多？波茲尼希爾中將稱，「在黑海和波羅的海巡邏的彈道導彈防禦軍艦對俄羅斯位於歐洲部分的設備構成威脅，因為尚不確定目前發射器上裝載了何種武器，不知是攔截導彈還是巡航導彈。」
波茲尼希爾在日內瓦裁軍會議上稱，如果在羅馬尼亞和波蘭使用地面版本的航載發射器來部署「戰斧」巡航導彈，那將直接違反《中程導彈條約》。
報導說，一艘美國兩棲船塢登陸艦「卡特霍爾號」上周進入黑海，與羅馬尼亞進行雙邊演習。
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