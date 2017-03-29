新華社斯德哥爾摩3月28日電（記者付一鳴）一項國際研究發現，讓緊急事故倖存者在急診室玩經典遊戲俄羅斯方塊，有助預防創傷后應激障礙。

人們在遭遇戰爭、酷刑、性侵、交通事故等威脅人身安全的創傷性事件后，可能會出現創傷后應激障礙，不愉快的經歷會時常閃現腦海。

瑞典卡羅琳醫學院、英國牛津大學等機構研究人員28日在英國學術期刊《分子精神病學》上報告說，研究顯示，如果讓機動車事故倖存者在事發後6小時內簡單回憶事件經過並玩一會兒俄羅斯方塊，將有助預防他們出現創傷后應激障礙。

研究人員介紹，他們猜測俄羅斯方塊這類視覺上要求較高的遊戲可能會破壞記憶鞏固的過程，防止不愉快的經歷紮根腦海。於是，他們以71名機動車事故倖存者為調查對象，讓其中一半人在醫院急診室等待時接受心理干預，即在簡單回顧事故后開始玩俄羅斯方塊；另一半人則被要求完成其他任務。這一切皆在事故發生后6小時內進行。

結果顯示，他們的猜測得到證實。與對照組相比，玩遊戲的人在事故發生一周后擁有的創傷性記憶更少，且這些不美好記憶消退得也更快。

參與研究的卡羅琳醫學院臨床神經科學繫心理學教授埃米莉·霍爾梅斯說，每個人都可能經歷創傷性事件，如能找到一種簡單的心理干預方法預防創傷后應激障礙，將會讓很多人受益。不過，這還需要針對更多患者進行更長時間的研究。此外，類似遊戲能否用於治療創傷后應激障礙也有待進一步研究。

風靡全球的俄羅斯方塊不僅贏得玩家青睞，還受到各國研究人員重視。先前有研究顯示，俄羅斯方塊可刺激大腦相應部位皮層增長，有助提高大腦中一些區域的運行效率；還有研究表明，玩俄羅斯方塊有助降低人們對煙草、美食等的渴望。