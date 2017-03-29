北京朝陽區春季奇石玉器展銷會北京新浪網 (2017-03-29 15:15)
？？？？由八方博古北京古玩藝術品鑒定有限公司、主辦的北京朝陽區奇石玉器展銷會、將於4月1日開幕地點在北京朝陽區來廣營橋閩龍國際生活家居廣場開幕、屆時，奇石代表、礦物晶體、石意、根雕、玉雕、珍珠、瑪瑙、賭石、景德鎮陶瓷、文房四寶、工藝美術、收藏品、花木盆景、各類水晶白玉珠寶等全國100多家參展商將為觀眾帶來北京春季品奇石珠寶玉器盛會、八方博古北京古玩藝術品鑒定有限公司是有近八年辦展經驗的團隊、曾在北京、海南、南京、哈爾濱等地成功舉辦數屆奇石玉器展銷會。該展會將於4月15號閉幕
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