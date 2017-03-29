？？？？當地時間28日，英國首相特雷莎·梅在唐寧街簽署啟動脫歐程序的信函，這封信預計在29日中午由英國駐歐盟大使遞交給歐洲理事會主席圖斯克？圖/東方IC

？？？？法制晚報訊（記者？黎史翔）？？？？據英國廣播公司報導，英國首相特蕾莎·梅當地時間3月29日將宣布正式啟動脫歐程序，正式就「分手」與歐盟展開協商。這也就意味著，在英國全民公決退出歐盟九個月後，「脫歐發令槍」終於打響。報導指出，在首相特蕾莎·梅啟動里斯本條約第50條的「離婚條款」后，就無法再回頭。

？？？？根據《里斯本條約》第50條為「脫歐」成員國制定的退出機制，如果沒有得到所有歐盟成員國一致同意延期，英國將在兩年後脫離歐盟。

？？？？在英華人在接受《法制晚報》記者採訪時表示，從脫歐消息發出開始，英國物價就開始上漲。此外，英國脫歐帶給當地華人的影響還有局勢不穩定帶來的不安全感。

？？？？脫歐談判？？？歐盟將表現強勢？談判桌上面臨惡戰

？？？？英國《每日郵報》評論說，與歐盟的談判存在不確定性，是「友好分手」，還是「不歡而散」，誰都無法斷言。報導指出，可以預見，英歐在移民、關稅、「分手費」等敏感複雜議題上的談判難度不小。

？？？？輿論猜測，今年是法國與德國大選之年，為防範可能再度出現的對歐洲一體化的衝擊，歐盟在對英國的「脫歐」談判中會儘力表現出強勢，以儆效尤。英國如果想要順利按照之前擬定的目標「脫歐」，勢必在談判桌上面臨一場惡戰。

？？？？從眼下的情勢看，雙方順利達成新協議的難度不小。一個突出的例證，便是「分手費」這一障礙。據英國廣播公司報導，歐盟委員會主席日前在接受英國廣播公司採訪時強調，英國必須為離開歐盟支付大約500億至600億歐元的高額賬單。但英國媒體稱，英國「肯定不會這樣做」。

？？？？連線華人？？將嚴控移民數量？影響長期定居安排

？？？？英國移民局內政事務署註冊高級移民律師、彼得森律師行創辦人劉鵬接受法晚記者採訪時表示，脫歐對華人的影響目前已經基本明朗，有好的一面也有不好的一面。好的一面就是對於畢業了在英國想要找工作的留學生來說，這是一件好事。

？？？？脫歐以後，歐盟人士和非歐盟人士招聘的基礎和標準應該說是一樣的。所以從這個角度來講，學生找工作可能是個好事情。他解釋稱，從僱主的角度，在脫歐之前，英國會優先選歐盟人士，因為不需要辦理簽證，如果要聘請中國人，還要給中國人辦理簽證，從雇傭的方便性來講，英國更願意聘請歐盟人士。但是脫歐以後，中國的申請者和國際上的申請者是一樣的待遇，從這個角度來講，中國申請者相對有優勢。

？？？？但是對於在英國定居的華人來講可能會產生不利影響。脫歐以後因為市場的問題，可能會影響到進出口貿易，這是個不利的影響。此外，脫歐以後，從歐盟進口的物品肯定會有上漲，比如說蔬菜。但是對已經定居的華人來講影響不大。

？？？？而對於沒有定居的華人，由於脫歐造成的大趨勢將嚴控移民總數量，這就意味著英國將不會輕易頒發工作簽證或者有定居導向的簽證。這會影響到華人長期的定居安排。這對持學生簽證和工作簽證的華人來說影響可能會比較大。

？？？？在英華人姚佳星接受法晚記者採訪時表示，從脫歐消息發出開始，英國物價就開始上漲，現在早就漲了好幾輪了。她說道，「蔬菜之類的商品價格前段時間都翻倍了，有時候還有限購。自己的同學都說什麼都在漲價」。

？？？？姚佳星表示，除了物價上漲的影響，英國脫歐帶給當地華人的影響還有局勢不穩定帶來的不安全感。

？？？？外媒推測的英國脫歐程序

？？？？3月29日？？英國首相特蕾莎·梅將會致信其他27個歐盟成員國告知他們英國正式啟動脫歐程序

？？？？歐洲理事會主席圖斯克在接到特蕾莎·梅的信函后，將向歐盟其他27個成員國分發草擬的談判指導原則

？？？？4月29日？？歐盟27國領導人將舉行特別峰會，會上將會通過英國脫歐的指導方針。

？？？？專家分析雙方確定如何談判就可能長達半年的時間？

？？？？真正談判可能要等到2017年法德兩國選舉結束后才會開始？？？？？？之後英歐將會坐在談判桌前開始「面對面」討價還價

？？？？談判開始后，歐盟方面希望在2017年12月底前就英國脫歐達成基本撤出協議，並最遲在2018年秋季完成撤出協議最終版

？？？？歐洲議會和歐洲理事會或將在2019年3月前批准該草案

？？？？2019年4月？？英國或將最終完成脫歐

？？？？相關新聞？？蘇格蘭議會支持舉行？？第二次獨立公投

？？？？與歐盟談判面臨苦戰的同時，英國還要面對由「脫歐」引發的內部憂慮。

？？？？選擇「留歐」的蘇格蘭和北愛爾蘭正瀰漫一股獨立情緒，英歐談判達成什麼協議將直接決定「脫歐」之後是否會出現「脫英」，這讓即將開始的談判顯得更加棘手敏感。

？？？？報導指出，蘇格蘭議會28日舉行投票，多數議員支持蘇格蘭政府首席大臣、執政黨蘇格蘭民族黨領袖斯特金提出的舉行第二次獨立公投的提案。

？？？？當天的投票結果為69票支持、59票反對，但這項提案必須獲得英國政府批准后才能正式實施。英國政府此前表示，在「脫歐」進程完成前將反對蘇格蘭舉行獨立公投。

？？？？蘇格蘭議會投票原計劃上周舉行，因為倫敦遭受恐襲而推遲。斯特金的計劃是在2018年秋季至2019年春季期間，也就是在英國正式脫離歐盟之前舉行獨立公投。

？？？？斯特金在議會投票前的辯論中說，她並非尋求與英國政府對抗，只是希望能夠進行「理性的討論」。蘇格蘭人民有權在英國「脫歐」與蘇格蘭成為獨立國家之間作出選擇。

？？？？據英國媒體報導，斯特金將在本周英國正式啟動「脫歐」程序后提出舉行獨立公投的要求。

？？？？英國首相特雷莎·梅27日表示，現在還不是舉行公投的時候，讓蘇格蘭人民在英國與歐盟確立新關係之前作出選擇對他們並不公平。

？？？？在2014年9月舉行的蘇格蘭獨立公投中，約55%的選民不支持蘇格蘭獨立。在去年英國「脫歐」公投中，蘇格蘭大部分選民選擇留在歐盟。

？？？？文/記者？黎史翔