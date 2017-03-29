？？？？法制晚報訊（記者？黎史翔）？？據美國有線電視新聞網報導，美國總統特朗普28日簽署一份名為「能源獨立」的行政命令，旨在推翻奧巴馬政府時期的氣候政策，並聲稱要「終結（奧巴馬政府發起的）煤炭戰爭」。

？？？？報導指出，這份行政命令最重要的內容是要求「暫緩、修改或廢除」奧巴馬政府2015年推出的《清潔電力計劃》相關行動。

？？？？《清潔電力計劃》是奧巴馬政府氣候政策的核心，要求美國發電廠到2030年在2005年基礎上減排32%。此前，美國最高法院已於2016年2月下令暫緩執行《清潔電力計劃》，因此該政策實際上從未實施。

？？？？此外，行政命令還解除了聯邦土地煤炭開採租賃的臨時禁令以及石油、天然氣和頁岩氣開採的相關限制，要求重新評估溫室氣體的所謂「社會成本」，並廢除了奧巴馬有關氣候變化與國家安全等相關總統備忘錄。

？？？？但是，報導稱這一行政命令將同樣面對環保人士和地方政府的法律訴訟挑戰，有可能在法庭上爭論幾個月後才能得以貫徹實施。但分析人士稱，這至少釋放了一個明顯信號，那就是特朗普與奧巴馬政府對待能源和氣候變化的立場完全不同。

？？？？美國是否退出《巴黎協定》仍在討論之中

？？？？特朗普曾稱氣候變化是騙局，並在選舉期間威脅要退出聯合國應對氣候變化的《巴黎協定》。但這份行政命令並未談及《巴黎協定》。

？？？？一名白宮高級官員在背景情況介紹記者會上說，氣候變化是「一個值得注意的問題」，美國會不會退出《巴黎協定》仍在討論之中。

？？？？對於這份行政命令，一些專家認為，從國際層面看，這將使美國很難達到在《巴黎協定》中承諾的減排目標，即在2025年之前將碳排放在2005年的基礎上減少26%。

？？？？而從國內層面看，其實也很難實現特朗普政府所說的促進經濟增長與創造就業的目標。

？？？？專家認為，以煤炭產業為例，這個行業在美國呈長期衰退趨勢，是因為它無法與低價天然氣及可再生能源競爭，市場因素導致美國煤礦工人數量降至今天位於歷史最低水平的6.6萬人。

？？？？編譯/記者？黎史翔