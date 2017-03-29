原標題：朴槿惠若被捕將被送入獨囚房：午飯為9元白飯配泡菜

中國日報網3月29日電 據新加坡聯合早報網站報導，韓國前總統朴槿惠若本周被捕，她將進入獨囚房，過著早上6時30分起床、晚間9時就寢作息。她也只能吃到價值1.3美元的簡單午餐，包括白飯配豆芽菜、泡菜、燉包心菜和海帶。

據報導，前矯正與檢察官員說，朴槿惠唯一可獲得較其他收押被告優厚的待遇是會有比別人略大的空間，衛浴會毗鄰囚室而非在房內。

朴槿惠兩周前因憲法法院維持國會對她的彈劾案而離開青瓦台。她因與長期密友崔順實共謀，向韓國的企業集團索要數百萬美元做為基金，遭國會彈劾。

朴槿惠現住在首爾高檔街區的私人寓所，法院將於31日裁定是否同意檢方逮捕。

若法院裁准逮捕，65歲的朴槿惠將被關押20天，繼續接受檢方調查並可能遭起訴，罪名恐會讓她至少坐10年牢。

身為前總統，朴槿惠若遭逮捕，將會分配到一間比6.56平方公尺略大的獨囚房。包括三星電子副總裁李在鎔在內的閨蜜門醜聞弊案其他被收押的被告，只能在6.56平方公尺的獨囚房。

報導稱，朴槿惠可望以安全理由被送至較偏遠建築的獨囚房，與其他羈押被告隔開。

從用餐到查房等所有規定則一視同仁，包括早上6時30分起床、晚間約9時就寢，白天可以看電視，但只有一個獲司法部授權的單一頻道，收看預錄的節目。

在押被告一天只能會見一名訪客，但可以不限次數會見自己的辯護律師。

此外，朴槿惠若被羈押就不能使用髮夾，因此不能保有她的招牌髮型。自從就任總統后，朴槿惠就一直以髮髻式的髮型在公開場合亮相。

來源：中國日報網