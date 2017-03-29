？？信息時報訊 （記者 吳瑕） 本屆中國廣州國際投資年會期間，多位出席會議的企業家表示，他們被廣州務實、高效的營商環境所吸引，已選擇將企業落地廣州。

？？海諧集團董事長劉柏呈：

？？從考察到決定落地廣州，只花了一周時間

？？總部設在天津的海諧集團是國內電力工程服務領域的領頭羊，也是世界500強企業思科集團的合作夥伴，旗下的安捷物聯是專注於物聯網、大數據、雲計算的高科技公司。集團董事長劉柏呈在接受記者專訪時表示，去年年底，海諧集團只花了一周的時間，就確定將分公司設立在廣州番禺。

？？劉柏呈介紹，去年11月，作為思科的戰略合作夥伴，海諧集團在思科的推薦下來到廣州番禺進行了考察，廣州市、番禺區兩級政府的高效、務實給他留下了深刻的印象。「我們作為高科技企業，需要較好的用於研發的辦公用房，得知我們的落地意向後，番禺區政府很快與我們聯繫，了解企業需求，很快便確定落地在番禺萬達廣場。此外，分公司剛剛成立之時，在番禺區政府的資源對接下，公司就已經成功對接了富士康、豐田、碧桂園、富力集團、保利集團等多個知名企業的大型項目，有利於我們迅速開展業務。」

？？北京漢氏聯合生物技術股份有限公司董事長韓忠朝：

？？國內生物醫藥領域廣州處於先進行列

？？北京漢氏聯合生物技術股份有限公司是一家研究幹細胞再生醫學的企業，擁有自主知識產權和研究成果，並將技術轉化為產品，其中就包括女士熟悉的護膚品。除了在國內擁有多家分公司，漢氏在巴黎也設有歐洲研發中心。公司董事長韓忠朝介紹，去年他來到廣州考察投資環境，當場表態希望在廣州投資。「市委主要領導馬上安排開發區與我們對接，從洽談到落實，前後才幾個月。」

？？韓忠朝表示，廣州對於創新人才和領軍人才的支持力度很大，比如政府推出的人才綠卡制度，相當有吸引力。此外，「廣州的政府服務非常周到，找場地、辦工商登記、消防設計等環節，政府都提供了很大幫助。別看只是些小事，對於我們這種從北京過來、人生地不熟的投資者，這些非常重要。」

？？「更重要的原因是，很多行內人都集聚在廣州，這一塊廣州發展很快。」韓忠朝表示，當前，廣州的生物醫藥領域在國內處於先進行列。「我們了解到，政府正在籌建國家幹細胞實驗室，如果能夠成功落戶，將對廣州的生物醫藥產業大有裨益，有望成為中國幹細胞新葯的發源地。」韓忠朝說。