？？信息時報訊 （記者 黃駱 通訊員 番宣） 3月28日，番禺區委、區政府在廣州白雲國際會議中心成功舉辦推介會。廣汽新能源整車工廠項目、「智之公園」人工智慧綜合產業園、溢思得瑞科技創新集團產業化項目、珠江創投基金等4批共26個項目簽約落戶番禺，預計總投資約462億元。

？？據介紹，「智之公園」人工智慧綜合產業園項目由廣州歡聚時代信息科技有限公司與IDG資本合作，共同投資建設，總投資約20億元，建成后預計年產值166億元。

？？在簽約項目中，多個產業基金項目已明確落戶萬博基金小鎮。據悉，萬博基金小鎮是省內首個掛牌的基金小鎮，旨在打造成以基金、金融產業為主的企業聚集區。此外，廣州清潔能源汽車及燃料電池產業基金項目也計劃選址萬博基金小鎮。

？？昨日，思科系統（中國）網路技術有限公司大中華區高級副總裁張力表示，如今落戶番禺的思科總部已經與20多家企業談好合作入駐，並且思科總部在今年年中也將裝修完畢，預計公司將於8月初開始運營。此外，他還稱讚了番禺優秀的投資與發展環境，「感謝番禺區對我們的指導和支持，番禺區做事務實以及高效，這些方面都是我們所看重和感謝的。」