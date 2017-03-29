打造高端企業總部聚集區北京新浪網 (2017-03-29 14:09)
？？信息時報訊 （記者 李丹 通訊員 黃嘉慶 郭哲涵 吳迪）如何振興實體經濟，打造創新樞紐？昨日上午，2017年廣州國際投資年會廣州市黃埔區、廣州開發區分論壇圍繞著這一主題展開討論。據悉，該區將大力發展先進位造業和戰略性新興產業，打造產業主引擎和創新樞紐核心區，力爭到2020年工業總產值超過1萬億元。
？？據介紹，新一代信息技術、高端化工、汽車及零部件三大千億級產業集群，構成了該區實體經濟的重要基石，吸引了6000多家中外企業聚集，其中有135個世界500強投資項目。近日，投資22億元的百濟神州生物葯項目在中新廣州知識城破土動工，將建設具有自主知識產權和美國專利的腫瘤治療生物藥品生產基地。
？？目前該區招商引資的重點是發展總部經濟，打造高端企業總部聚集區。去年，該區引進雪松總部、星藝裝飾總部、協鑫集團南方總部等總部企業30多個。繼今年2月該去出台「黃金10條」產業發展政策后，該區還將出台「人才10條」「金融10條」「土地10條」等政策吸引投資。
？？2017年，該區計劃完成全社會固定資產投資1100億元，城市建設重點將聚焦在廣州第二中央商務區（黃埔臨港經濟區）、中新廣州知識城、廣州科學城和廣州國際生物島四個片區。
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