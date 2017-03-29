琶洲互聯網創新集聚區將成全國科技進步新引擎北京新浪網 (2017-03-29 14:09)
？？信息時報訊 （記者 衛靜雯 通訊員 海宣） 在主題為「智匯海珠·智創未來」的海珠分論壇推介會上，海珠區區長李海洲表示，海珠區將以2017《財富》全球論壇在廣州市海珠區舉辦為契機，加快推動經濟轉型升級和生態城區建設步伐，營造市場化國際化法治化營商環境和乾淨整潔平安有序城區環境。
？？李海洲指出，未來海珠區將聚力發展三大板塊：一是東部的琶洲互聯網創新集聚區，將打造成為以信息經濟為引領的新經濟典範，形成廣州乃至全國科技進步的新引擎。同時，海珠區還將拓展琶洲發展腹地，推進琶洲南區的規劃建設，把黃埔涌打造成富有文化魅力的嶺南水岸；二是中部的南中軸及中大國際創新谷，未來將聚集廣州美術館、科學館、博物館等重要文化場館，並將重點發展文化創意產業、科技創新產業和高端服務業，而中大國際創新谷已被納入廣州市建設國家自主創新示範區規劃；三是西部的海珠灣濱水區，通過舊廠舊村連片改造，釋放大量產業發展空間，將重點發展高端商貿、觀光旅遊、現代服務業等產業，打造海珠發展的西引擎。
？？此外，在分論壇上，海珠區人民政府還與科大訊飛舉行了項目簽約儀式，雙方將在「人工智慧+科技」領域進行深度合作。
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