機場二號航站樓明年2月完工北京新浪網 (2017-03-29 14:09)
？？信息時報訊 （記者 張利萍 通訊員 雲宣） 昨日，白雲區「創新調整產業結構，加快建設樞紐城市」會議召開。會議由白雲區常務副區長潘志軍主持，區長蘇小澎作營商環境推介，來自航空業、製造業、現代物流業和現代服務業的多個企業代表參加，從城市規劃、資源配置以及政企合作多角度發言。會上，白雲區政府與中國東方航空股份有限公司、廣州廣蓉歐集團有限公司等五家企業簽訂了戰略合作協議，總投資額超過333億元。
？？會上，白雲區委書記趙軍明發表講話，他表示，白雲區有著得天獨厚的資源空間優勢、區位優勢和產業發展優勢，民營經濟發展潛力巨大，將來將進一步為企業發展做好服務。當天，廣州白雲國際機場股份有限公司相關負責人稱讚了白雲的投資與發展環境，他還透露，廣州白雲機場二號航站樓目前正處於裝修階段，預計在明年2月完成建設。
？？此外，記者從白雲分會場獲悉，中國東方航空股份有限公司意向在白雲區建設航空生產運營保障基地；廣州廣蓉歐集團公司擬在白雲區投資建設白雲（石湖）中歐跨境貿易產業園；廣州通達汽車電氣股份有限公司擬在白雲區設立車聯網產業園，建設通達電氣新總部、研發中心、上下游產業鏈總部；中節能實業發展有限公司擬在白雲區投資建設中節能華南總部及廣州節能環保產業園項目，節能環保產業園將用於生產研發節能環保相關及其它高新技術產品。
關鍵字：
上一則：中交二航局擬建科技物流基地
下一則：柬禁出口母乳
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Dior 涼鞋．CROCS 涼鞋．JJL 涼鞋．高跟涼鞋．dora 涼鞋．iki2 涼鞋．puma 涼鞋．ee9 涼鞋．OGIRL 涼鞋．JoYcE 涼鞋．flip 涼鞋．MESSA 涼鞋．G.P 涼鞋．兒童涼鞋．涼鞋 gold．牛皮涼鞋．JHS 涼鞋．涼鞋 17cm．涼鞋雨鞋．MAGY 涼鞋．kairo 涼鞋．織帶涼鞋．坡跟涼鞋．Combi 涼鞋．涼鞋 nike．candy 涼鞋．KOKKO 涼鞋．女涼鞋．休閒涼鞋．TEVA 兒童 涼鞋
- 【P.L.A.Y.】P.L.A.Y.金字塔帳篷-設計款(共三色 貓咪最愛)
- 【2R】頂級訂製 NAPPA 羊皮手工梭織斜揹包(典藏淺咖)
- 【AT HOME】米雅3尺白色雙層書桌
- SKECHERS (男) 跑步系列 智慧生活 - 999658BBK
- HERMES 經典silk in系列EPSOM小牛皮拉鍊絲巾長夾(焦糖-R年)
- SKECHERS (男) 運動系列 Burst - 52107CCOR
- HERMES Constance 18 ROUGE CASAQUE斜背包(18cm/紅)
- 【來福嘉 LifeGear】98105 台灣製音感機能電動跑步機(坡度
- Manfrotto TLB-600 PL Backpack旗艦級長頸鹿雙肩背包 600
- MOSCHINO 黑色花朵圖騰飾長版外套
日大臣:不想看到台灣還有不吃福島食品的現象【北京新浪網】
載141人客機在秘魯著陸時起火 暫無人員傷亡【北京新浪網】
兩少女穿緊身褲登機被拒 航空公司遭網民怒懟【北京新浪網】
川習會 習近平不住川普私人俱樂部【中央社】
沒有回頭餘地 英國29日啟動脫歐【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》