？？信息時報訊 （記者 張利萍 通訊員 雲宣） 昨日，白雲區「創新調整產業結構，加快建設樞紐城市」會議召開。會議由白雲區常務副區長潘志軍主持，區長蘇小澎作營商環境推介，來自航空業、製造業、現代物流業和現代服務業的多個企業代表參加，從城市規劃、資源配置以及政企合作多角度發言。會上，白雲區政府與中國東方航空股份有限公司、廣州廣蓉歐集團有限公司等五家企業簽訂了戰略合作協議，總投資額超過333億元。

？？會上，白雲區委書記趙軍明發表講話，他表示，白雲區有著得天獨厚的資源空間優勢、區位優勢和產業發展優勢，民營經濟發展潛力巨大，將來將進一步為企業發展做好服務。當天，廣州白雲國際機場股份有限公司相關負責人稱讚了白雲的投資與發展環境，他還透露，廣州白雲機場二號航站樓目前正處於裝修階段，預計在明年2月完成建設。

？？此外，記者從白雲分會場獲悉，中國東方航空股份有限公司意向在白雲區建設航空生產運營保障基地；廣州廣蓉歐集團公司擬在白雲區投資建設白雲（石湖）中歐跨境貿易產業園；廣州通達汽車電氣股份有限公司擬在白雲區設立車聯網產業園，建設通達電氣新總部、研發中心、上下游產業鏈總部；中節能實業發展有限公司擬在白雲區投資建設中節能華南總部及廣州節能環保產業園項目，節能環保產業園將用於生產研發節能環保相關及其它高新技術產品。