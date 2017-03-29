？？信息時報訊 （記者 王智汛 通訊員 黃利誼） 昨日上午，廣州國際投資年會從化分論壇推介會上，從化區大力推介「園區+總部+基地」的營商模式，以生態型總部平台、創新型基地向全球客商拋出橄欖枝。

？？2015年8月撤市設區后，從化成為了廣州最大的生態新區。去年起，從化在辦公用房補助、落戶獎勵、人才激勵、上市融資、地方經濟貢獻獎等五大方面對入駐企業進行支持，並配備專業團隊貼身服務進駐機構，賽富資管、六脈金融、方圓金控等29家企業已入駐，正在辦理工商註冊企業34家，預計資產管理規模超400億元。

？？「我們正積極引入清華大學五道口金融學院分院、北京大學后EMBA學院等高端專業培訓機構，打造集總部辦公、高端論壇、特色沙龍、專業培訓、商務休閑於一體的金融綜合體。」從化區區長蔡澍說。

？？除了著力吸引總部經濟落戶以外，從化對於創新平台以及人才都有利好消息。蔡澍表示，從化將發揮廣州市唯一的國家科技興貿（新材料）創新基地作用，用好包含區內10所高校的「科技創新人才聯盟」平台，強化與高校合作，發展和培育一批創客空間、雙創孵化器、文化創意產業園；推動中科院廣州生物醫藥和健康研究院從化分院、省中醫藥科學研究院等項目落戶，形成「產學研」相互促進的良好格局。