生態優勢吸引總部經濟落戶北京新浪網 (2017-03-29 14:09)
？？信息時報訊 （記者 王智汛 通訊員 黃利誼） 昨日上午，廣州國際投資年會從化分論壇推介會上，從化區大力推介「園區+總部+基地」的營商模式，以生態型總部平台、創新型基地向全球客商拋出橄欖枝。
？？2015年8月撤市設區后，從化成為了廣州最大的生態新區。去年起，從化在辦公用房補助、落戶獎勵、人才激勵、上市融資、地方經濟貢獻獎等五大方面對入駐企業進行支持，並配備專業團隊貼身服務進駐機構，賽富資管、六脈金融、方圓金控等29家企業已入駐，正在辦理工商註冊企業34家，預計資產管理規模超400億元。
？？「我們正積極引入清華大學五道口金融學院分院、北京大學后EMBA學院等高端專業培訓機構，打造集總部辦公、高端論壇、特色沙龍、專業培訓、商務休閑於一體的金融綜合體。」從化區區長蔡澍說。
？？除了著力吸引總部經濟落戶以外，從化對於創新平台以及人才都有利好消息。蔡澍表示，從化將發揮廣州市唯一的國家科技興貿（新材料）創新基地作用，用好包含區內10所高校的「科技創新人才聯盟」平台，強化與高校合作，發展和培育一批創客空間、雙創孵化器、文化創意產業園；推動中科院廣州生物醫藥和健康研究院從化分院、省中醫藥科學研究院等項目落戶，形成「產學研」相互促進的良好格局。
關鍵字：
上一則：中交二航局擬建科技物流基地
下一則：多個大型企業達成落戶投資意向
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Dior 涼鞋．CROCS 涼鞋．JJL 涼鞋．高跟涼鞋．dora 涼鞋．iki2 涼鞋．puma 涼鞋．ee9 涼鞋．OGIRL 涼鞋．JoYcE 涼鞋．flip 涼鞋．MESSA 涼鞋．G.P 涼鞋．兒童涼鞋．涼鞋 gold．牛皮涼鞋．JHS 涼鞋．涼鞋 17cm．涼鞋雨鞋．MAGY 涼鞋．kairo 涼鞋．織帶涼鞋．坡跟涼鞋．Combi 涼鞋．涼鞋 nike．candy 涼鞋．KOKKO 涼鞋．女涼鞋．休閒涼鞋．TEVA 兒童 涼鞋
日大臣:不想看到台灣還有不吃福島食品的現象【北京新浪網】
載141人客機在秘魯著陸時起火 暫無人員傷亡【北京新浪網】
兩少女穿緊身褲登機被拒 航空公司遭網民怒懟【北京新浪網】
川習會 習近平不住川普私人俱樂部【中央社】
沒有回頭餘地 英國29日啟動脫歐【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》