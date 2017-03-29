？？信息時報訊 （記者 黃駱 通訊員 吳琨） 3月28日上午，「樞紐網路與科技創新 2017中國廣州國際投資年會」在廣州白雲國際會議中心舉行。會上舉行了中科瑞龍增城生產基地及金屬聯合研發中心、美國UCLA Health廣州國際健康中心等6個項目簽約儀式。

？？增城區區長陳勇表示，當前增城正加快推進廣州第二機場規劃建設，著力構建現代化陸運、海運、空運立體式「大交通」網路。增城還擁有廣汽本田、北汽集團兩家整車企業，140多家汽車零部件企業，形成完整的汽車產業鏈；擁有新一代信息技術，富士康第10.5代顯示器全生態產業園區項目已在3月1日開工建設，形成千億級產業集群。增城還擁有工信部電子五所總部新區、珠江國際智能科技產業園等一批戰略性龍頭產業項目，高新技術企業138家，省級以上研發機構20家。

？？會上，還舉行了中科瑞龍增城生產基地及金屬聯合研發中心、美國UCLA Health廣州國際健康中心、中汽中心華南總部基地、汽車零部件及輪轂國際交易中心、增城睿見教育文化產業園項目、南粵紅棉睿麗基金等6個項目合作框架協議簽約儀式。