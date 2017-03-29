加快推進廣州第二機場規劃建設北京新浪網 (2017-03-29 14:09)
？？信息時報訊 （記者 黃駱 通訊員 吳琨） 3月28日上午，「樞紐網路與科技創新 2017中國廣州國際投資年會」在廣州白雲國際會議中心舉行。會上舉行了中科瑞龍增城生產基地及金屬聯合研發中心、美國UCLA Health廣州國際健康中心等6個項目簽約儀式。
？？增城區區長陳勇表示，當前增城正加快推進廣州第二機場規劃建設，著力構建現代化陸運、海運、空運立體式「大交通」網路。增城還擁有廣汽本田、北汽集團兩家整車企業，140多家汽車零部件企業，形成完整的汽車產業鏈；擁有新一代信息技術，富士康第10.5代顯示器全生態產業園區項目已在3月1日開工建設，形成千億級產業集群。增城還擁有工信部電子五所總部新區、珠江國際智能科技產業園等一批戰略性龍頭產業項目，高新技術企業138家，省級以上研發機構20家。
？？會上，還舉行了中科瑞龍增城生產基地及金屬聯合研發中心、美國UCLA Health廣州國際健康中心、中汽中心華南總部基地、汽車零部件及輪轂國際交易中心、增城睿見教育文化產業園項目、南粵紅棉睿麗基金等6個項目合作框架協議簽約儀式。
關鍵字：
上一則：中交二航局擬建科技物流基地
下一則：多個大型企業達成落戶投資意向
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Dior 涼鞋．CROCS 涼鞋．JJL 涼鞋．高跟涼鞋．dora 涼鞋．iki2 涼鞋．puma 涼鞋．ee9 涼鞋．OGIRL 涼鞋．JoYcE 涼鞋．flip 涼鞋．MESSA 涼鞋．G.P 涼鞋．兒童涼鞋．涼鞋 gold．牛皮涼鞋．JHS 涼鞋．涼鞋 17cm．涼鞋雨鞋．MAGY 涼鞋．kairo 涼鞋．織帶涼鞋．坡跟涼鞋．Combi 涼鞋．涼鞋 nike．candy 涼鞋．KOKKO 涼鞋．女涼鞋．休閒涼鞋．TEVA 兒童 涼鞋
- 【FOSSIL】Tailor Multifunction典雅多功能日期真皮手錶 米
- JELY 銀河星鑽0.30克拉H&A八心八箭頂級完美車工鑽戒
- PRO TREK 海中天霸主時尚6局電波運動腕錶-藍-GWN-1000-2A
- TOTOMI 飯店用舒適恆溫布獨立筒單人3.5尺床墊
- betty’s貝蒂思 透視蕾絲條紋拼接無袖洋裝(粉色)
- DKNY 2014男時尚合身彈力棉白色四角內著【預購】
- 【Ernest Borel 瑞士依波路表】星宇系列 金 37mm(GB706U-25
- JELY 簡約奢華0.30克拉H&A八心八箭完美車工鑽戒
- 巴塞隆納－V2型防塵伸縮衣櫥(伸縮下桿/34cm層板)
- 巴塞隆納－W3+2D型90公分收納/衣櫥櫃
日大臣:不想看到台灣還有不吃福島食品的現象【北京新浪網】
載141人客機在秘魯著陸時起火 暫無人員傷亡【北京新浪網】
兩少女穿緊身褲登機被拒 航空公司遭網民怒懟【北京新浪網】
川習會 習近平不住川普私人俱樂部【中央社】
沒有回頭餘地 英國29日啟動脫歐【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》