多個大型企業達成落戶投資意向北京新浪網 (2017-03-29 14:09)
？？信息時報訊 （記者 王智汛 通訊員 陳丹鳳） 昨日，記者從荔灣分論壇投資推介會獲悉，荔灣區將重點打造包括傳統文化商旅活化提升區、白鵝潭中心商務區和國際科技創新產業區在內的「三大發展平台」，對接珠江西岸擁抱粵港澳大灣區，造就更大的市場和資源，並進一步發揮廣州西聯橋頭堡作用。
？？據了解，以城市格局為基礎的三大平台作為載體，在荔灣產業轉型升級過程中發揮了重要作用。2016年，荔灣區依託「三大發展平台」拉開了產業結構轉型升級的序幕。2016年荔灣三次產業比重調整為0.5:19.7:79.8，第三產業佔比達到79.8%，其中現代服務業佔比達到45.9%。
？？如今，荔灣區「三大平台」已受到央企和全國各地大型民企的廣泛關注，尤其是白鵝潭中心商務區和國際科技創新區，其作為荔灣創新發展的核心增長極已經成為各大企業競相爭奪的稀缺資源。目前，已有中民投、安信信託、中國城投集團、新世界中國地產、招商蛇口、招商銀行、招商證券、逸合投資等大型企業與荔灣區政府初步達成落戶投資的意向，涉及建設區域金融中心、企業總部大樓、基金、融資租賃、健康醫療、產業園區等多方面的合作。
？？產業結構的轉型升級需要創新力量，在聚集高端要素方面，荔灣龍頭企業和新興產業所發揮的作用也日益凸顯。荔灣區科工商信局負責人透露，近三年，區財政科技經費投入1.09億、1.73億、2.18億，2017年將達到2.74億元。荔灣的企業作為創新主體在其中發揮了重要作用。2016年荔灣的高新技術企業由44家增至113家，增長1.6倍。2016年，新增新三板掛牌企業6家，新增廣州股權交易中心掛牌企業34家。
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