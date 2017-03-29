？？信息時報訊 （記者 衛靜雯 通訊員 朱海靖） 昨日上午，記者從2017廣州國際投資年會越秀分論壇的推介會上獲悉，越秀區要以傳統中軸線提升建設為契機，推進北京路文化核心區創建國家級文化產業示範園區，打造「廣東第一、國內領先、國際影響」的產業示範園區。相關負責人透露，提升建設中的大小馬站書院街項目佔地2萬平方米，預計投資金額為50億元，前期一期的拆遷涉及住戶是88戶，目前已經與45家簽訂協議。

？？據介紹，傳統中軸線區域是以起義路近代傳統中軸線、北京路古代傳統中軸線為軸心，涵蓋傳統中軸線和北京路兩個歷史文化街區，並結合沿江金融發展帶，形成了「兩軸一帶」的空間布局，輻射帶動周邊區域，範圍約1.6平方公里。對此，越秀區專門制定《廣州傳統中軸線提升2017行動計劃》，培育廣府文化品牌、促進產業轉型升級、推動舊城更新改造，引入在港上市十強房企國瑞置業，啟動實施景觀改造、街區活化及宣傳推廣3大類共17個項目，總投資約2.69億元。

？？當前，越秀區堅持把創新作為第一動力，強化「互聯網+」思維，把握新經濟發展趨勢，創新招商引資工作機制和政策體系，大力培育發展新產業、新業態和新商業模式，新引進了一批重點企業項目。在2017年，越秀區招商工作也取得開門紅。截至2017年3月初，全區重點項目共90個，涉及投資總額高達1141.65億元，已落戶項目共19個，註冊資本共計85.71億元。