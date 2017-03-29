？？信息時報訊 （記者 崔小遠） 昨日上午，廣州國際投資年會花都投資推介會共簽約樞紐網路型、城市功能配套型等產業型項目22個，投資總額超240億元。

？？花都區區長葉志良介紹，今年將正式開展廣州北站啟動區1.26平方公里的規劃建設，同時爭取廣湛客專、廣河客專（始發終到站）接入廣州北站，積極推動引入貴廣高鐵聯絡線到北站後繼續東延，大力推動空鐵聯運，探索建設廣州北站—白雲機場專用通道，探索在廣州北站開展異地值機服務。

？？此外，花都按照「航空樞紐+大綜合交通」的戰略，以白雲國際機場、廣州北站為核心，實現花都城區到市中心、清遠城區等30分鐘，到肇慶、佛山、東莞1小時，到深圳、珠海、港澳、江門、惠州等地2小時生活圈。

？？為讓花都市民享受到優質的醫療服務和教育資源，推介會簽約多個大型醫療、教育和城市功能配套項目。

？？其中，與廣州市教育局簽約教育項目，合作共建廣東廣雅中學花都校區。

？？葉志良透露，廣雅花都校區初步的選址在花都區新雅街花都湖邊上，目前已做初步規劃，整體面積約200畝，「爭取兩年內建成」。至於辦學規模、招生範圍等細節，目前尚未公佈。

？？昨日，花都區與中山大學孫逸仙紀念醫院簽約，雙方共同建設中山大學附屬仁濟醫院。該項目計劃於今年6月動工，項目總投資9.08億，將按三級甲等綜合醫院標準建設。

？？此外，花都區青少宮、圖書館、音樂廳項目正在規劃建設中。