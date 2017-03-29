廣雅中學（花都校區）爭取兩年內建成北京新浪網 (2017-03-29 14:09)
？？信息時報訊 （記者 崔小遠） 昨日上午，廣州國際投資年會花都投資推介會共簽約樞紐網路型、城市功能配套型等產業型項目22個，投資總額超240億元。
？？花都區區長葉志良介紹，今年將正式開展廣州北站啟動區1.26平方公里的規劃建設，同時爭取廣湛客專、廣河客專（始發終到站）接入廣州北站，積極推動引入貴廣高鐵聯絡線到北站後繼續東延，大力推動空鐵聯運，探索建設廣州北站—白雲機場專用通道，探索在廣州北站開展異地值機服務。
？？此外，花都按照「航空樞紐+大綜合交通」的戰略，以白雲國際機場、廣州北站為核心，實現花都城區到市中心、清遠城區等30分鐘，到肇慶、佛山、東莞1小時，到深圳、珠海、港澳、江門、惠州等地2小時生活圈。
？？為讓花都市民享受到優質的醫療服務和教育資源，推介會簽約多個大型醫療、教育和城市功能配套項目。
？？其中，與廣州市教育局簽約教育項目，合作共建廣東廣雅中學花都校區。
？？葉志良透露，廣雅花都校區初步的選址在花都區新雅街花都湖邊上，目前已做初步規劃，整體面積約200畝，「爭取兩年內建成」。至於辦學規模、招生範圍等細節，目前尚未公佈。
？？昨日，花都區與中山大學孫逸仙紀念醫院簽約，雙方共同建設中山大學附屬仁濟醫院。該項目計劃於今年6月動工，項目總投資9.08億，將按三級甲等綜合醫院標準建設。
？？此外，花都區青少宮、圖書館、音樂廳項目正在規劃建設中。
關鍵字：
上一則：中交二航局擬建科技物流基地
下一則：柬禁出口母乳
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Dior 涼鞋．CROCS 涼鞋．JJL 涼鞋．高跟涼鞋．dora 涼鞋．iki2 涼鞋．puma 涼鞋．ee9 涼鞋．OGIRL 涼鞋．JoYcE 涼鞋．flip 涼鞋．MESSA 涼鞋．G.P 涼鞋．兒童涼鞋．涼鞋 gold．牛皮涼鞋．JHS 涼鞋．涼鞋 17cm．涼鞋雨鞋．MAGY 涼鞋．kairo 涼鞋．織帶涼鞋．坡跟涼鞋．Combi 涼鞋．涼鞋 nike．candy 涼鞋．KOKKO 涼鞋．女涼鞋．休閒涼鞋．TEVA 兒童 涼鞋
- Manfrotto Travel Backpack 專業級旅行後背包
- SONY E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS *(平輸)-加送UV保護鏡+專
- FT 陶瓷造型吸頂燈 三顆燈燈座 -FT-33244
- Manfrotto Minibee-120 PL Backpack旗艦級小黃蜂雙肩背包 1
- AEROWATCH Grace優雅風範三眼計時腕錶-銀 A83966AA03M
- 【貝醉美】*全新升級7支撐條*鍺元素健康挺背帶(鍺挺背帶+魔
- 【KOSE高絲】雪肌精 500ml 海洋版(贈純肌粹淨化美容液60ml
- Angel Heart Regular 立體衝擊水鑽鑲崁鋼帶腕錶-白/37mm
- JELY 悸動0.30克拉H&A八心八箭完美車工鑽戒
- Panasonic 2.4GHz國際牌高頻數位答錄大字體無線電話 KX-TG3
日大臣:不想看到台灣還有不吃福島食品的現象【北京新浪網】
載141人客機在秘魯著陸時起火 暫無人員傷亡【北京新浪網】
兩少女穿緊身褲登機被拒 航空公司遭網民怒懟【北京新浪網】
川習會 習近平不住川普私人俱樂部【中央社】
沒有回頭餘地 英國29日啟動脫歐【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》