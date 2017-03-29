？？信息時報訊 （記者 崔小遠） 在國家新區和自貿試驗區雙重優勢疊加吸引下，南沙已成為國內外投資者關注的焦點。在昨日舉行的廣州投資年會南沙推介會上，南沙共吸金達1162.3億元，簽約36個項目。

？？當天，南沙與貴州貴安新區、廣東省行業協會聯合會及中國鐵建股份有限公司、香港麗新集團等37家政府機構及企業簽訂合作協議，涉及投資金額達1162.3億元，涵蓋了區域合作、總部經濟、航運物流、金融創新、科技智慧、高端製造、新城市建設等多個投資領域。在諸多簽約項目中，中交二航局華南總部和科技物流基地項目的簽約落地最具亮點。

？？中交二航局負責人王世峰介紹稱，中交二航局擬整合中交二航局南方工程有限公司等南方區域所屬單位及部門作為中交二航局華南總部入駐中交匯通中心。此外，中交二航局擬在南沙選址建設科技物流基地，項目將整合中交二航局在華南及海外的工程物流業務，引入中交二航局下屬武漢航科物流有限公司華南子公司、措施性材料電子商務租賃公司及其它中交二航局系企業。「物流基地擬選址靠近水域地帶，面積約800畝到1000畝，爭取2-3年內建成。建成后，當年的貿易額預測達40億元。」王世峰說。