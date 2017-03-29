韓男子兩度在朴槿惠家前裸奔 涉嫌公然淫亂被捕北京新浪網 (2017-03-29 10:45)
海外網3月29日電 據韓媒報導，當地時間28日下午，韓國警方抓捕一名向朴槿惠私宅方向裸奔的男子。目前警方正以「公然淫亂」的嫌疑調查被抓捕的李某。而就在本月20日，該男子曾上演過同樣的裸奔鬧劇。
警方稱，被捕的男子李某今年50歲。當地時間28日下午3點多，李某在裸體跑向朴槿惠私宅的過程中被警方抓捕。作案的李某據稱患有肢體障礙。就在本月20日下午，李某曾一邊喊叫一邊裸體跑向朴槿惠私宅。警方將其抓捕后，以「公然淫亂」的嫌疑作了不拘留立案處理。據悉，在被問及裸奔原因時，該男子稱，他收到神要他拯救世人的信息。而他堅信只有展示身體，才能救助他人。
就在當天上午，還有一名韓國男子手持磚頭，在靠近威脅媒體記者時被警方抓捕。
據悉，自本月10日下午遭彈劾下台的前總統朴槿惠離開青瓦台，搬往位於首爾三成洞的私宅后，其私宅周圍一直遍布媒體記者、支持者及維持治安的警力。
來源：海外網
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