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昨天的比賽其實只有兩種結果要麼國足勝利證明中國足球迎來春天要麼國足失利我們依然很弱證明韓國隊比我們更弱。

現在我們可以歡呼了不管怎麼說國足雖惜敗伊朗懟贏韓國就是勝利

10已經很棒了秋子我這個偽球迷都覺得他們很拼了

至少從上半場的情況來看合整個伊朗隊之力也就跟守門員曾誠打成平手。

而實力差距我們也要承認畢竟成為強者不是一朝一夕的事情。

至少現在看到國足輸球是一種可惜而不是失望他輸的不孬。

你認為呢

是的贏了一起狂輸了一起扛你牛或不牛球迷都看在眼裡永遠都不會捨棄你們

而現在那些說沒贏就要切屌、吃屎、打飛機的 開始你們的表演吧我想看

【請開始你的婊演】

哎哎哎你倆演得有點過分了啊

日本男排聯賽兩個隊的球員起了衝突於是倆男球員互相推搡。就在大家認為他們要打起來時突然畫風一變他們深情的接吻了接吻了接吻了

此刻全場女球迷的基腐之魂就像鴛鴦火鍋一樣沸騰開來

我TM反手就給你一……張過去的CD聽聽那時我們的愛情~

總算知道啥叫愛恨就在一瞬間了秋子現在好激動好激動

不過你倆這車未免也開得太措手不及了吧我差點給甩出去

走著走著發現眼皮越來越重……再醒來發現躺在陰暗的地窖遠處聽著磨刀聲近看身邊停著好幾具骨架有的還連著沒剔下來的肉老闆娘笑靨如花的走了進來對你巧笑嫣然俺早就看上你了快喝了這碗鞭湯補補身子咱們好一起……給我的娃補習數學~

果然和足球比起來排球場就是基情滿滿估計兩人場外就是小情侶吧

唉可惜單身久了我早已看不得這種場面。

有時候覺得真是不公平連這樣的人都有對象憑什麼我沒有

安徽一男子男扮女裝混進女浴室偷拍理由竟是……

他一直夢想變成女人能進女浴室洗澡。但由於變性手術費用高昂只能求女友帶他「見識見識」。

竟然是女友帶進去的簡直是對單身狗的一記暴擊

胖編看看人家這女朋友如果有女朋友我也帶她去男浴室見見世面所以你們有沒有那種又高又美脾氣好的瞎子介紹一下給我 ?

哥們不是我說你你要是打扮成這樣我啥也不說了不脫內褲絕對認不出你是個男的……

可偏偏就那麼辣眼睛……

要不咱一步到位吧我來幫你夢想成真

來來來我們大家義務幫他一下不收錢就一腳的事

對付變態不能走尋常路就得以其人之道還治其人之身。

墨西哥腦洞就挺清奇人家地鐵車廂里設計了這樣特別的」男性專座「坐下去屁股就會被頂↓↓↓

如此這般當然是有深意的因為後面被頂不適感就像性騷擾意在讓男性能知道女生被性騷擾是啥感覺。

嗯還帶著地鐵行駛時的晃動和震動……

這要是坐爽了咋整會不會有些男性從此發現了人生的真諦

又或者萬一妹子們搶著坐呢會不會最後變成女性專座了

不過對秋子這樣單純的小姑娘來說這種羞羞的座位更增加了對女性視覺上的騷擾……

畢竟尺寸太小了……

這視覺騷擾真是夠夠的了秋子得趕緊閉上眼睛來個聽覺上的騷擾……不享受

都聽說了吧致命歌手……咳咳知名歌手約瑟翰.龐麥郎開個唱了

儘管在場觀眾只有7人現場氣氛仍然很嗨迷妹迷弟不用擠就站在了前排。

龐麥郎本人則整場都在摩擦摩擦將《我的滑板鞋》這首名曲演繹的出神入化變化多端。每聽一次都是新的版本簡直太用心了

據說現場還有20個保安……是防止這7個觀眾跑的。

還據說這7個人是被那20個保安硬生生拉過來的……

我唱K捧場的人都比這多親戚都不止7個人…

不過你別說還挺敬業這麼幾個人也唱的挺認真還沒假唱沒對口型啥的想來是真心喜歡音樂。

像這種鍥而不捨的摩擦精神值得你我學習

有人喜歡表演有人則喜歡作死。

【請開始你的作死】

養一隻狗可以體驗為人父母養一隻貓可以體驗婚姻。

而秋子覺得只要養一隻貓你就能體驗人間百味作也是其中之一。

就像島國這個漫畫把帶孩子那些事置換到戀人關係里怎麼看都養貓一樣一樣的。

真是秒秒鐘分手拉黑的節奏……?

這位大哥你家可能養了只」野貓「。

最近長沙這位哥們最近頭頂一片綠光。經過親子鑒定后他得知女兒並非親生憤怒的向仍在哺乳期的妻子提出離婚並要求返還彩禮13萬外加撫養費和精神損失費。經過法院調解倆人自願離婚妻子賠償丈夫14.5萬元。

據丈夫回憶自與妻子相識后雙方只啪過一次婚後妻子拒絕和他有任何形式的接觸甚至連普通的牽手都拒絕。由此他對女兒的血緣產生了懷疑。

一說孩子不是你的就要離婚你還敢說愛她你這個渣男

確實夠渣你說當初你怎麼就瞎了眼娶了她呢

只給啪一次還是用來背鍋的

這就是典型的「浪夠了找個老實人嫁了系列又名「欺負老實人系列」。

真搞不懂現在的老實人都這麼好欺負了

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3相貌出眾為人正派

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