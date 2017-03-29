幻想三國志》系列在沉寂了近十年之後，這一國產經典終於迎來了其系列新作《幻想三國志5》。在《幻想三國志》以往的作品中，往往遊戲場景是以2D美術的形式繪製的，在帶來精緻畫面的同時，不免也存在無法立體，多視角觀看三國盛景的遺憾。在本作中，官方大胆地採取創新，轉而使用更加具有立體效果的3D畫面來呈現遊戲，下面就讓我們一起來一睹為快吧……

洛陽

千年古都洛陽城，它曾在董卓之亂時期一度遭到嚴重破壞，但在曹丕稱帝登基之後，洛陽已經恢復了不少昔日的帝都氣概。莊嚴雄偉的建築是他的標誌，城內各區分隔方正，乃是古時漢都對稱美的典範之作。

為了尊重一直以來支持《幻想三國志》，喜愛遊戲的朋友們，本次《幻想三國志5》採用了更接近手繪卡通風格的3D渲染，在吸引新玩家的同時，也能兼顧老玩家的感受。

洛陽城3D化之後，整個城市更加立體的呈現在了玩家面前，從街邊的小販到各類商戶應有盡有。建築比例貼近卡通大小，與前幾作相比並不會顯得特別突兀。

裴記商行

裴記商行是洛陽的標誌性建築，裴氏為當代鉅賈，人脈廣博且善於各種行商之道。裴家產業鼎盛，在曹魏對外戰事中多次給予朝廷大力支持，所以雖然商賈在三國的地位不高，裴家卻依然頗受魏國朝廷禮遇。

禹陵村

位於蜀漢邊陲的小村落，亦是主角暫時棲身之所，民風淳樸，村民多以種植穀物並飼養一些家禽為生。整個村落依山傍水，自然風光秀麗，並且村莊雖然身處內陸卻世世代代流傳著關於海神的傳說，十分奇特。禹陵村雖沒有大都市的熱鬧繁華，卻也為這個村莊增添了一抹幽靜的典雅。

3D化之後的禹陵村，自然風光依舊秀麗，村舍的布局也顯得更加錯落有致。茅草和竹制的房屋在群山懷抱中顯得十分寧靜，而滿屏幕的綠色又是如此的生意盎然，青草與溪流氣息是否已躍然於你們的屏幕上了呢。

整個禹陵村顯得相當的寬闊，從遠處山巒中的梯田，到田地中散養的各類家禽，一股濃郁的樸素的鄉村風情撲面而來。青山綠水之間，又有什麼奇遇在等待著主角們呢，讓我們到遊戲中一探究竟吧。

關於《幻想三國志5》

《幻想三國志5》是由宇峻奧汀攜手鳳凰遊戲共同打造的國產經典單機續作，將繼承其系列的故事線與世界觀，並續寫三國後期「三足鼎立」的故事……

遊戲將於今年正式發售。

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