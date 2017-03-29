本月正當所有王者榮耀玩家聚焦於KPL春季賽（鬥魚KPL直播間號：1863767）時，又一位全新的英雄已經悄然登錄測試服，並將於近期來到王者峽谷與各位召喚師見面。他就是集力量與帥氣於一身的黑暗系男神東皇太一。

英雄背景：

為了擺脫平庸成為可以永生的神靈，東皇太一自願接受了雙螺旋的試驗，可是不久后他發現「轉生之術」所創作的只不過是偽奇迹。無法接受事實的他開始以吞噬太陽的光輝，吞噬河川、浮雲、森林乃至自然的生命的方法汲取力量，並自稱為「陰陽家」。

技能介紹：

S7賽季新英之雄東皇太一：憑藉強大的被動技能使得東皇太一擁有超強的續航能力與輸出能力，使用東皇太一玩家需要充分理解東皇太一的被動技能（理解后你就能基本掌握這個英雄）

被動技能：暗冕之噬

黑暗能量體會在觸碰到敵方單位時，造成其最大生命值百分比附加自身額外法強的傷害，並回復東皇太一自身最大生命值百分比的血量。對非英雄目標造成傷害時，生命回復效果減弱。

一技能：日蝕祭典

使用后對範圍內敵人造成一定傷害，並且召喚出一個法球，法球最多攜帶3個。並且1技能在命中敵方單位後會縮減50%冷卻CD，法球達到上限時使用僅對周圍單位造成傷害。

二技能：曜龍燭兆

消耗所有身邊的黑暗能量體，召喚曜龍對目標方向發動衝擊，黑暗能量體的數量決定了衝擊的次數和威力，第一次造成1秒50%的減速，第二次造成1秒90%的減速，第三次衝擊造成範圍擊暈1秒。

三技能：墮神契約

東皇太一壓制敵方英雄並創造一個契約鏈接，同時產生三顆黑暗能量體。契約期間雙方受到的傷害都會對彼此造成同等傷害且自身無法進行任何操作，該契約效果無法被凈化。

英雄心得：

東皇太一因其強大的技能及帥氣的外觀，在初次露面時就深受玩家喜愛。在近期登錄測試服后更是備受關注，鬥魚主播夏天（鬥魚直播間號：74706）在直播中進行了試玩，吸引了不少玩家前往圍觀。

經過鬥魚主播夏天（鬥魚直播間號：74706）的實戰講解，在場觀眾對該英雄的定位以及優劣之處有了更加深刻的理解。技能釋放方面：一技能吸血高CD短但攻擊範圍有限，環繞範圍內的敵方單位越多，東皇太一的吸血能力表現的越明顯。二技能雖然CD較短但是釋放後會失去所有的法球，這也意味著使用后回東皇太一會在短時間內失去所有近身傷害與吸血效果。

關於傳言中三技能可擊殺隊友的說法在這裏需要作出解釋，比如你大招到了敵方，敵方其他隊員救人心切想要集火掉你，對你造成了一萬點傷害，此時你受到的傷害會同時轉移到你大招到的敵方英雄身上）可能他是死於他的隊友的傷害，所以看到東皇太一大招你隊友的時候，別急著集火。本身你的隊友可能死不了，但是你們一集火，相反就會殺掉了你的隊友。

同時在敵方或自己越塔時，也是三技能釋放的最佳時機，這樣可以充分利用己方或對方防禦塔對敵人造成傷害。但三技能的缺陷也十分明顯，首先釋放距離較短，對於本身沒有位移的英雄來說是致命傷，其次就是壓制時間較短，更考驗玩家對技能釋放時機的掌控。合理的用以強控打斷對手與回復法球才是該技能的精髓所在。

所以基本連招是：在身上有3個法球的時候，使用2技能消耗掉所有法球，然後大招（召喚出3個法球） 這樣。

東皇太一出裝推薦：

東皇太一是一位同時兼備輸出與生存的能力的「法坦」型英雄。被動提供了百分比傷害及強大的恢復能力，所以輸出裝備不易太多（但是你也可以很皮的出一些輸出裝備開心就好），面具、冰杖、吸血書、綠甲都是不錯的選擇，但還是那句老話，出裝只是借鑒和參考，了解英雄的特性，根據場面敵方不同情況及時改變出裝才是王道。

銘文推薦：夢魘、虛空、調和。

召喚師技能推薦閃現，無論是先手大招開團，還是逃生都非常不錯，英雄缺點手短，容易被風箏。時刻保證你身邊環繞的法球，如果沒有法球，你什麼都不是。

英雄總結：

對於整個英雄來說，近身作戰時表現出的高回血與線上續航能力，以及團戰中的生存能力，都讓東皇太一成為前期對線上的霸主與順風局中近乎無解的存在。

但缺點也同樣明顯，該英雄過分依賴吸血效果，在敵方做出具有制裁效果裝備的情況下，生存能力會有明顯的下降。同時該英雄手短且不自帶加速與位移技能又欠缺爆發，很容易成為敵方遠程風箏的首選目標。

近期除了有大量鬥魚主播進行新英雄的講解外，同樣精彩的KPL聯賽也值得各位玩家關注。前往鬥魚官方直播間（鬥魚KPL直播間號：1863767）看賽事學技術，參與賽事競猜，一起為心愛的戰隊加油助威吧。