本文來自快科技

經過多次曝光之後，國行三星Galaxy S8、S8+已經現身工信部網站，今晚全球發佈之後，相信國行版本很快就會上市了。

工信部網站顯示，Galaxy S8對應型號SM-G9500，S8+對應SM-G9550。目前，兩款手機的「證件照」尚未公佈，但應該沒什麼懸念了。

機身尺寸方面，S8148.9×68.1×8.0 mm，重152克，5.8（直角）/5.6（圓角） 英寸Super AMOLED屏幕，解析度2960×1440，搭載主頻2.45GHz的高通驍龍835處理器，內置4GB/6GB內存，64GB/128GB ROM（支持 256GB TF卡拓展）。後置1200萬像素，前置 800 萬像素攝像頭，內置3000mAh電池

S8+尺寸為159.5×73.4×8.1 mm，重173克，屏幕尺寸增大到6.2（直角）/6.1（圓角） 英寸，電池容量3500mAh，其它與S8一致。

根據國外零售商曝光的價格，三星S8預計售價6000元起，S8+為6900元起。

S8

S8+