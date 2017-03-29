近日關於《使命召喚14：二戰（Call of Duty WWII）》的傳聞，已經在玩家和媒體中間引起了巨大的轟動。近期包含IGN、GameSpot以及Eurogamer等多家國外媒體都對之前泄露的遊戲概念圖進行了報導。同時業界著名爆料大神Shinobi602近日也在推特上表示，《使命召喚14》的背景設定就是二戰（雖然其並沒有確認相關藝術概念圖的真假）。

當然對於一款在全球擁有眾多擁躉的遊戲，《使命召喚14：二戰》的傳聞也在粉絲們中間引起了一段高潮，近期就有國外粉絲（油管頻道PlayStation News，非索尼官方）自製了一段遊戲的先行預告。

相關預告：

【遊俠網】《使命召喚14：二戰》粉絲自製先導預告

這部粉絲自製的預告，首先以極其高超的蒸汽朋克風手法展現了動視旗下的開發這款遊戲的大鎚工作室的logo，然後又以幾個簡短的慢鏡頭展現了二戰中慘烈的戰場。同時配上震撼的配樂，整部短片很好地為呈現了大氣磅礴的使命召喚風格。

當然眼尖的國外網友已經發現，這部預告中的戰場鏡頭是取自《戰爭雷霆》一部真人短片的預告，並非原創。但不論如何，通過這部粉絲自製的預告，還是讓我們對未來的《使命召喚14》多了一份期待。而關於《使命召喚14》的官方消息，我們最快有望在今年5月或是E3展期間獲得。具體詳情，我們遊俠網也將持續關注。

其他之前泄露的圖片：

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