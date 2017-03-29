3DS《火焰紋章回聲》公佈新預告片 全面介紹遊戲的各種要素北京新浪網 (2017-03-29 13:36)
任天堂今天為3DS遊戲《火焰紋章回聲：另一個英雄王(Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia)》放出了一部新的預告片，介紹了遊戲內的各種要素，讓我們一起來看看吧！
【遊俠網】3DS《火焰紋章：回聲》遊戲介紹視頻
這部預告片時長為七分鐘，介紹了遊戲中的各種設置、角色、戰鬥系統，以及遊戲中的職業：包括雇傭兵、騎士、天馬騎士、弓箭手、魔法師、牧師等等。此外，預告片還介紹了角色的成長、轉職、戰鬥技能、遭遇戰、地圖探索、角色對話、地牢迷宮、經典難度和新手難度、米拉の齒車等等。
《火焰紋章 回聲：另一位英雄王》是1992年於Famicon平台發售的《火焰紋章》系列第2作《火焰紋章外傳》的重製作品，新版的人物設定由左擔任。本次遊戲支持中文，也是1990年《火焰紋章》系列問世以來，首度支持中文的系列遊戲。遊戲的故事發生在一片被神之戰爭摧殘的大陸上，在其中玩家需要領導兩支軍隊進行「殘酷的策略戰鬥」。
《火焰紋章：回聲》將於4月20日登陸日本的3DS，5月19日登陸歐美地區。
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