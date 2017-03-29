說到《無雙》系列，是光榮公司的當家招牌動作遊戲，除了三國、戰國之外，在最幾年還和許多其他公司的遊戲或是動畫推出過聯動作品。現在，系列最新作《無雙全明星（無雙☆スターズ）》（PS4/PSV）也將在2017年3月30日正式發售。中文版也將同步上市。

本作集合了由光榮公司旗下的眾多遊戲角色，使用完全原創的全新故事，展開一場場一騎當千的無雙動作戰鬥。遊戲一共有13款不同作品參戰，包含本作原創角色在內，全部有30個角色可以使用。以下就要為大家介紹最讓人在意的遊戲內容以及遊玩手感。

因為遊戲集合了眾多不同作品的登場角色，每個人背後的設定自然也大不相同，所以劇情採用完全原創的故事內容。

遊戲舞台是一個靠著「奇迹之泉」神力而帶來繁榮的世界。由於能夠操縱泉水力量的國王促死，而讓泉水乾枯，令世界瀕臨滅亡危機。所以身為本作主角的公主——環，為了化解危機，打算要召喚出傳說中可以帶給世界繁榮的「異界英雄」。

環打算和母親一起召喚出異界的英雄們

不過環在召喚中，卻讓力量失控，被召喚出來的英雄們，並沒有全員都來到環身邊，其中一部份出現在環的兄長志貴，和表哥剎那身邊。在三股勢力之間，引發要爭奪王位繼承權的戰鬥。

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這些被召換出來的異界英雄，自然就是玩家要操縱的「英雄角色」。在故事模式一開始時，可以從12名角色當中自由選擇，為了自己所屬的勢力奮戰。

遊戲故事基本上分為三條路線，會依照玩家選擇的英雄來決定自己所屬的勢力，但故事也會隨玩家的遊戲過程而出現分岐，會讓人想要重新進行不同遊戲的不同路線的故事，也是本作的樂趣之一。

至於玩家可用的角色陣容，其收錄標準其實也挺耐人尋味。除了有出自《真三國無雙》和《戰國無雙》的武將外，還有出自《索菲的工作室》的索菲，出自《遙遠時空中》的有馬一、《信喵之野望》的織田信喵等角色，看起來真的會讓人覺得是「一片混亂」，只不過實際開始玩遊戲之後，其實並不會給人突兀的感覺。

提除了上面列出的作品之外，遊戲還有《討鬼傳》、《忍者龍劍傳》、《死或生》、《影牢》、《歐普納大冒險》、《Rio》、《無夜之國》以及《仁王》等作品參戰。

故事開始后的戰鬥，情節會依照選擇的英雄角色產生變化

遊戲系統雖然繼承了使用【□】鍵和【△】鍵兩種不同攻擊，施展出爽快的動作招式，以及在地圖上會即時發生任務的戰略性關卡等。在傳統《無雙》系列作的戰鬥系統中，也加入了許多不同的全新系統。

遊戲中的地圖會顯示在畫面右上方

在關卡中還會有破壞設置機關的副任務出現

正如同前面所提到的一樣，玩家在遊戲開始時要從12名英雄角色當中選擇一名角色使用，不過在遊戲開始后沒多久，就會有另外2到3名角色前來會合。

本作進行遊戲的方法，是自由選擇在世界地圖上的戰鬥，不過偶爾還會看到名為「英雄戰鬥」的關卡出現，只要通過這些關卡，就可以讓更多英雄角色加入。

顯示出英雄角色頭像的就是英雄戰鬥發生地點，和夥伴相遇的劇情會非常齣戲

雖然會不停獲得許多夥伴，但當然不可能讓全部人都同時上場作戰，在戰鬥之前必須要先組成有一名「領隊」和最多四名「成員」的隊伍。因為隊伍成員組合將會大幅影響玩家可以使用的戰略，所以一定要事先確認戰場情報以及英雄角色的能力。

領隊是隊伍在作戰時的核心角色。不同的角色可以使用的招式，操縱起來的手感都大不相同。像是趙雲或幸村等《無雙》系列的大家比較熟悉的角色，攻擊時的範圍較廣，初學玩家用起來也是簡單好上手。

至於出自其他作品的登場角色，例如像《影牢》中角色，會使用陷井等等各種獨特的攻擊方法，所以讓遊戲玩起來有更多變化。

領隊可以使用強悍的「必殺技」，對BOSS特別有效

被選為隊伍成員的角色，除了等級之外，還會提升和領隊的友好度？

另一方面，隊伍中的其他成員也不是擺飾。每個角色都擁有名為「英雄技能」的能力，能夠恢復隊伍體力，或是提升攻擊、防禦力，而且隨時都可以使用，能讓玩家在戰場上獲得優勢。

只要按下【R1】鈕就會顯示出英雄技能，並選擇任意技能使用

遊戲中還有領隊與隊員一字排開，合作施展出連攜攻擊，名為「英雄連鎖」的系統。發動后當然能夠提升隊伍戰鬥力，能在攻略關卡時派上用場。不過最讓人眼前一亮的地方，應該還是同時發動所有成員的英雄連鎖，看到全隊成員五人一起發動攻擊，真的是非常的爽快。

另外，英雄技能和英雄連鎖在使用過後都需要時間冷卻，才可以再次使用，所以必須要考慮好使用的時機。

只要是被光芒連線起來的角色，全部都會變成操作角色的英雄連鎖

另外還有一個名為「無雙狂熱」的重要系統。無雙狂熱是手上要有「狂熱之星」才可以發動的動作，可以讓領隊獲得無敵能力以及提升攻擊力的效果，能夠讓玩家獲得壓倒性優勢。

而且在發動時，除了周圍會冒出無數敵人並且讓玩家一口氣打倒之外，其他成員還會出現在畫面上幫玩家加油打氣，或是發動支援攻擊，可以說是更進一步強調了本作是款大合作遊戲的歡樂演出。

當然，除了發動時非常熱鬧的演出之外，無敵加上提升攻擊力的效果，在對上強敵的時候自然也是十分有效。而在結束時，還有根據發動中擊破敵人的數量，來取得相應道具的獎勵效果。

在無雙狂熱時可以單發麵發動攻勢。打倒敵人還可以增加發動時間，出來加油的成員也會一直增加到四個人為止

在關卡里，會有複數「據點」存在，只要壓制這些據點，就可以獲得能縮短技能使用后冷卻時間的「寶玉」，讓戰況對於隊伍更加有利，但是如果花太多特間在壓制據點上，可能就會讓要保護的目標被敵人打倒，或者是趕不上要追擊逃跑敵人的副任務。這樣需要自己把握拿捏。

完成戰鬥中出現的副任務后，類似等級的要素「勇氣」就更容易提升

有些關卡的任務還會看到敵對英雄角色登場

在前面也有提過，本作的戰鬥關卡會配置在世界地圖上，玩家可以自由挑選要挑戰哪個關卡，而在世界地圖中央，有一個名為「聖域」的據點。

在聖域當中，有著可以使用金錢來提升夥伴等級的「練武場」，能強化提升英雄角色能力的「英雄卡片」的「精鍊所」，以及能從各個英雄手中承接委託的「本部」等設施。可以在「聖域」好好準備，迎接下一場戰鬥。

在聖域裏面還可以看到夥伴們放鬆的樣子

每一個角色都可以裝備一張英雄卡片

英雄角色剛成為夥伴時的等級通常都偏低，要使用金錢來提升等級

完成夥伴委託就可以提升友好度，甚至獲得英雄卡片

遊戲中最不能錯過的要素當然就是「浴場」了！浴場是位於「聖域」裏面的設施，在裏面會看到正在入浴的夥伴們，成員角色在浴池當中也會觸發劇情事件。雖然並沒有什麼特別的效果，但是在浴場中的對話也是可以收集的要素之一。

玩家們在戰鬥之餘的空檔時期，可以前往浴場好好享受一下。如果角色之間的友好度夠高的話，似乎還會出現特殊對話哦。

雖然本作是一款看起來完完全全的祭典式大亂鬥遊戲的作品，但因為是由ω-Force親手打造，所以就一款動作遊戲來說，完成度也是非常高水準的。

特別是對於過去和《無雙》系列並沒有關聯的角色，他們會使用出什麼樣的動作招式，也讓人非常感興趣。甚至還可以在本作中體驗到他們的動作招式，以及看到他們在故事中的活躍之後，成為玩家對其登場作品感到興趣的契機。

本作是一款在角色、動作和演出等，各個方面都十分豪華，讓人在玩遊戲時自然而然就會非常興奮的熱鬧作品。就算是以前沒玩過《無雙》系列，或是不知道各個角色出身作品的玩家，也一定不能錯過。相信在遊玩了本作之後，對參戰的其他作品，也會充滿興趣。

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