長虹發佈搭載AI Center系統電視新品：主打語音控制北京新浪網 (2017-03-29 13:33)
新浪科技訊 3月29日消息，昨天長虹在北京召開新品發佈會正式發佈了旗下電視新品：液晶屏幕Q5N和OLED屏幕Q5A。同時兩款產品還使用了主打「語義交互」的AI Center系統。
Q5N採用4K解析度IPS液晶屏幕，屏幕亮度最高400nit，可視角度為178°。外觀上採用了灰色陽極氧化工藝全金屬機身，厚度最薄處6.5mm。
配置方面採用四核Cortex A53/64位SOC處理器和雙核Mali-T820 GPU，內部存儲空間為16GB。產品支持2.4G/5G雙頻WiFi、藍牙4.2以及DLAN和AirPlay。
在內容方面與iCIBN以及騰訊視頻合作。產品還支持HDR視頻解碼、Doble環繞音效和DTS杜比音頻雙解碼。
Q5N系列包含43寸、50寸、55寸、60寸、65寸、75寸五個尺寸，售價從4297至19997元不等。
AI Center系統除了支持自然語言語音識別，還可作為智能家居的中心，可以通過語音對聯入的空調、凈化器、燈光等設備進行控制。
長虹還表示，目前正在與杜比、騰訊、華帝、移康智能、ROOBO智能管家、未來電視，以及清華大學、西安交大、微軟、中科院、科大訊飛等企業或機構籌組智能產業聯盟，整合上下遊資源、完善智能家居以及人工智慧的技術。
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