？ ？日本東寶公司製作的首部劇場版動畫電影《新哥斯拉》將在今年11月在日本正式上映，前幾天，該作的角色人設&聲優陣容曝光，陣容相當豪華，知名聲優花澤香菜也將參與動畫的配音。在不久前聲優們參加了本作動畫的舞台活動，其中花澤香菜自曝自己的黑歷史，說她在小時候曾被人說長得像哥斯拉的孩子小哥斯拉。很多網友也是表示震驚，如果香菜小時候長得像小哥斯拉，那她到底經歷了什麼能長成現在的樣子。

？ ？在《哥斯拉》動畫電影中，女主角谷優子將由花澤香菜配音。花澤香菜在舞台活動上表示：「小時候就有人說我長得很像小哥斯拉(曾在日本東寶公司推出的特攝系列電影《哥斯拉》中登場，是怪獸哥斯拉的兒子。)，所以我對哥斯拉特別有親近感。因為跟哥斯拉有這樣的關聯，所以我接到這個工作也很高興。」。話說香菜你這樣真的好嗎？大家去搜了下小哥斯拉的圖片然後製作一張配圖，被說是像小哥斯拉真是不是什麼讚美啊。