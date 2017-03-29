近日，劉梓晨在微博曬出一組自拍美照，只見照片中，他一改以往P圖套路，把自己打扮成芭比娃娃的樣子，身穿薄紗蕾絲裙，捲髮披肩，宛若小仙女般清純可人。

這個畫風變得太快，或許是在嘗試多番造型后劉梓晨終於找到對路的風格了吧。