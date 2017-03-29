來源：界面 楊陽YY

Facebook再次推出了與Snapchat一樣的功能。

29日，Facebook在其主要應用上推出了以相機為核心的新功能，包含多種濾鏡的相機、直接向朋友分享有時間限制的圖片或視頻，以及Stories功能。

Stories也是Snapchat的一項核心功能，用來編輯短視頻，用戶可以在錄製的短視頻上任意塗鴉，並配上喜歡的文字和表情符號，這些內容會保留一天，第二天自動消失。

今年1月， Facebook開始測試該項功能，與Snapchat Stories一樣，用戶通過Facebook Stories發佈的照片和視頻會在24小時內自動消失。

Facebook表示，這是希望讓更多的用戶用照相機「來說話」，因為發佈圖片和視頻的用戶越來越多，而不是之前的文本內容。

這已經不是Facebook第一次抄襲Snapchat的設計了，並且這個習慣早於試圖收購Snapchat之前。

2012年12月，Facebook推出了與Snapchat定位功能幾乎相同的Poke，通過這款應用發送的消息會在查看后自動消失，不幸的是Poke在推出一年半后就關閉了。

據華爾街日報報導，Facebook當時開出了30億美元的價碼試圖收購Snapchat，但Snapchat強硬拒絕。在此之後，Facebook開始了對Snapchat源源不斷的「效仿」。

2014年，Facebook又嘗試推出了另一款類似於Snapchat的應用「Slingshot」，Slingshot與Poke在很多方面非常相似，都有閱后即焚的功能，不同的是當你用Slingshot聊天時，必須先回復對方，才能看到對方發給你的消息。

三個月後，Facebook將Slingshot這項功能撤下，變成了另一個與Snapchat差不多的應用。Slingshot勉強維持一年多后，在2014年12月，Facebook最終將Slingshot關閉。

2015年11月，Facebook又在Messenger中加入了閱后即焚功能，圖片或小視頻發佈的一個小時后，它們會被擦除並變成一個空的氣泡；2016年4月7日，Facebook Messenger又進行了一次升級，推出了一個名為Messenger Codes的發起群聊功能，這個功能與Snapcodes在外形上有差異，但功能十分類似。

不過，對於此次新增的照相功能，Facebook否認借鑒了Snapchat創意。Facebook產品經理康納·海耶斯(Connor Hayes)稱：「我們的目的就是讓用戶在Facebook上做更多的事情，這才是真正的靈感來源。」