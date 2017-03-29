新浪科技訊 3月29日下午消息，近日有網友反映稱滴滴等網約車平台正在減少對非京牌車輛的派單。今天中午，滴滴方面回應稱，按照北京市網約車細則的規定，滴滴將在4月1日前停止對全北京地區外地牌照網約車進行派單。

據了解，網約車新政過渡期臨近結束，滴滴今天正式宣布將於4月1日前停止對全北京地區（包括六環外）外牌網約車進行派單，除了滴滴之外，易到用車等也在逐步降低外地牌照網約車的數量。受此影響，北京地區的用戶在部分地區、部分時段的打車成功率低、等待時長等打車難現象。

今年春節前後，北京、上海等地就曾因外地司機大量返鄉造成用戶打車難、打車貴，此次全市停止對外地牌照網約車派單，也將大幅度降低滴滴的運力，對此，滴滴表示，將會採取技術等多種手段提升效率，希望儘可能滿足更多用戶的出行。

此外，由於外地車牌網約車的下架正好趕上清明假期出行高峰即將到來，滴滴提醒消費者多使用預約、拼車和順風車等出行方式，提前規劃出行方案，避免受到影響。(周雪昳)

以下為滴滴出行回應：

按照北京市網約車細則的規定，滴滴將於4月1日前停止對全北京地區（包括六環外）外牌網約車進行派單，因近期運力減少，可能會在一定程度上對用戶在部分地區、部分時段的打車成功率、等待時長等體驗造成影響，滴滴對此表示歉意。滴滴也會採取技術等多種手段提升效率，希望儘可能滿足更多用戶的出行。

由於清明假期出行高峰即將到來，我們也提醒乘客朋友們多使用預約、拼車和順風車等出行方式，提前規劃出行方案，避免受到影響。

多謝大家理解。