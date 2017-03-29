【手機中國 新聞】手機賣不出去，廠商愁，怎麼都不買呢？手機太火爆，用戶愁，怎麼買不到啊？環顧現在手機市場，熱銷而且能保證供貨充足的實在不多。這不，翹首以待的「花粉」現在就犯愁了，要等華為P10到什麼時候呢？

華為P10將分三批發貨

華為P10將分三批發貨

？ ？ ？ ？日前，華為P10在官網和京東正式開賣。我們了解到，華為P10在京東自營店已經出現短暫的供貨不足問題，接下來將分三批到貨，分別為3月29日、4月10日、4月底。

其實，如果電商渠道供貨不足的話，用戶完全可以到實體店碰一碰運氣的。至於人們擔心的加價問題，根據我們之前在線下了解的情況來看，華為體驗店和授權店價格還是沒問題的，手機賣場就不一定了。