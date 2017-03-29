（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）台82線30.7至31.4公里處正進行路面加高改善工程，因應清明掃墓車流，自明天中午起開放施工路段東行主線單一車道直行，但須封閉中和交流道由縣道175東行入口匝道。



公路總局第五區養護工程處今天表示，台82線東西向快速公路30.7至31.4公里處正進行路面加高改善工程，預計今年5月初完工，在中和交流道目前開放西行單一車道，而東行車輛則須下交流道，再由匝道上快速公路。



第五區養護工程處指出，因中和、嘉義交流道靠近嘉義市立殯儀館、火葬場、嘉雲及慈雲寶塔，以及各墓區，配合疏解清明節掃墓的龐大車流，自明天中午起，開放台82線施工路段東行主線單一車道直行，並封閉中和交流道由縣道175東行入口匯入匝道。



第五區養護工程處說，中和交流道由縣道175東行入口匯入匝道，或者是東行出口匝道，自明天中午起皆封閉，須等到5月初完工，才會開放通行，駕駛若要從中和交流道往國道3號，須繞路從嘉義交流道上快速公路。1060329