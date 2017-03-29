《環太平洋2》已正式殺青 男主在中國屋前合影留念北京新浪網 (2017-03-29 11:00)
？ ？《環太平洋2：起義》在中國開拍的消息，相信很多小夥伴都已經知道了。主創一行人還入鄉隨俗的進行了開拍儀式，燒香祈福拍攝順利。今日，男主角約翰波耶加在推特上宣布，《環太平洋2》已經殺青，背後「東方影都」幾個大字十分搶戲。
？ ？約翰波耶加表示在經歷了六個月絕讚的拍攝后，《環太平洋2》正式殺青，最後的拍攝地正是位於青島的，全球投資規模最大的影視產業基地――東方影都。
？ ？在中國拍攝期間，不僅男主角約翰波耶加，劇組的其他成員也都非常入鄉隨俗的體驗了中國式的生活方式，還在當地吃起了燒烤，照片上的「福」「財」貼紙矚目。
？ ？相信接下來《環太平洋2》就會進入後期製作階段，電影要等到2018年2月23日才上映。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【技嘉平台】BKi3HA-7100{星耀特戰} 超微型電腦
- STORY皮套王 M9/M9+ Style-S1 直式摺邊 客製化皮套
- Daisee DMC SLIM半面漸層多層鍍膜減光鏡82mm(公司貨)
- 【南極星】GPS-5688 液晶數位彩屏分離式測速器(全省專業安
- 【LANCOME】清柔卸妝明星組
- 【瑞士 MAMMUT 長毛象】Aenergy Thermo Vest 男新款 超輕透
- 【HP】3721事務機+【羅技】無線鍵鼠組超值組合
- HAPPYHOME 艾力森胡桃4X4尺鞋櫃344-3
- TED BAKER 倫敦簡約魅力流線造型眼鏡 (藍) TB4182-001
- 【HERMES】Un Jardin Apres La Mousson 印度花園中性淡香水
人類歷史第一次！SpaceX火箭回收后再次發射成功【北京新浪網】
谷歌第三代Pixel代工爭奪戰打響 LG或成最大贏家【北京新浪網】
《守望先鋒》玩家在遊戲中求婚成功 場面很是溫馨！【北京新浪網】
Moto又要發新機 小屏大電池還沒快充【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》