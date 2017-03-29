？ ？《環太平洋2：起義》在中國開拍的消息，相信很多小夥伴都已經知道了。主創一行人還入鄉隨俗的進行了開拍儀式，燒香祈福拍攝順利。今日，男主角約翰波耶加在推特上宣布，《環太平洋2》已經殺青，背後「東方影都」幾個大字十分搶戲。

？ ？約翰波耶加表示在經歷了六個月絕讚的拍攝后，《環太平洋2》正式殺青，最後的拍攝地正是位於青島的，全球投資規模最大的影視產業基地――東方影都。

？ ？在中國拍攝期間，不僅男主角約翰波耶加，劇組的其他成員也都非常入鄉隨俗的體驗了中國式的生活方式，還在當地吃起了燒烤，照片上的「福」「財」貼紙矚目。

？ ？相信接下來《環太平洋2》就會進入後期製作階段，電影要等到2018年2月23日才上映。