？ ？雖然距離人氣動畫《刀劍神域：序列之爭》劇場版上映已經過去了6周，但是該作的火熱勢頭仍然勢不可擋，當前票房已經累計達到21.4億日元，繼續刷新著深夜動畫劇場版的票房紀錄。

？ ？儘管近期《哆啦A夢》新劇場版、《黑子的籃球》劇場版以及《3月的獅子》真人版等新作相繼上映，但這並沒有阻止《序列之爭》繼續它的吸金計劃。從最新數據可以看到，在上映六周之後這部劇場版的票房已經超過21億4722萬日元，在同期其他劇場版動畫之中仍然位居首位（第二名的《Love Live！》劇場版同期票房為18.5億日元），雖然漲幅略有下降，但總體來看《序列之爭》或許仍有上升的空間。

？ ？《刀劍神域》劇場版故事背景設定在AR型的新MMORPG「Augma」中，這是一部使用了最新技術的次世代遊戲，其特徵為「排名系統」，所有玩家都有依序順位被賦予的「數字」。排名前列的玩家將獲得壓倒性力量，也是決定PVP勝敗的重要原因，在這樣的模式下，桐人的主角團隊開啟了新的征戰。