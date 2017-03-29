？？ 自從2009年丁磊宣布要養豬后，很多網友持著懷疑的態度，原以為丁磊只是心血來潮做的玩玩的。沒想到經過7年的打磨，網易味央第一個豬場正式投產，年出欄量兩萬頭，同年年底黑豬正式售賣。

？？ 網易味央提出第四代養殖：融合消費者對食品安全、口味、價格的需求，兼顧規模化養殖中的動物福利，且養殖活動節約能源並對自然無污染，達到消費者、豬隻與環境和諧共生。網易味央透露，位於安吉的第一個豬場已經實現了上述目標，這一套模式很快就會複製到其他地方。

？？ 從地圖上看，這個佔地1200畝的豬場，約有120畝直接用於養殖，其他部分均保持原始竹林、板栗林、茶園等植被，用以凈化空氣、隔絕外界病原和污染進入，還可以消納養殖產生的有機肥料。

？？ 大型車輛進入養殖區前，會經過兩個噴霧消毒點。消毒點的地下裝有壓力感應裝置，運送原料、生豬的車輛經過，消毒點的八根杆子就會噴洒噴霧對車輛進行消毒，「一般豬場只有一個車輛消毒點，味央有兩個，因為這裏的豬不吃抗生素，所以要把防疫做得更嚴格」。

？？ 為了防止病菌進入，外來人員都要穿上防護服並通過超聲波霧化消毒通道的封閉式消毒才可以進入養殖區域。消毒通道一側設有浴室，養殖區的技術人員每天上班進入前要洗澡，下班出來也要洗澡。

？？ 每個豬舍頂棚都採用雙層屋頂結構，最頂端設置氣樓，氣樓跟雙層屋頂配合，可實現在不使用空調的情況下，冬天保暖夏天隔熱，春秋季自然通風：如果豬舍溫度低，氣樓可把雙層屋頂聚集的熱空氣抽到豬舍用以保暖；如果夏天豬舍溫度高，可以打開氣樓讓熱空氣流走，降低豬舍溫度。

全廠Wi-Fi覆蓋

？？ 味央豬舍的頂棚每隔6米就有一個陽光板，隔熱但不阻紫外線，這個裝置在保持豬舍內外溫差的同時，還能引入紫外線殺菌，提高豬群免疫力。

？？ 味央豬場育成舍內，尚未出欄的黑豬。在傳統養殖場，一頭生豬的飼養周期大約在5到6個月甚至更短，味央每頭豬的飼養周期為10個月。「傳統養殖的商業模式都服務於生豬銷售，養豬人只求把更多豬賣給收豬人就行，所以他們一般都是以天來掐日子，能在儘可能短的養殖周期里多賺錢就行。」味央相關人員介紹，網易直接向用戶提供豬肉產品，所以必須對食品安全和豬肉口感負責，因為除了品種和飼料，飼養周期也是決定豬肉口感的重要因素。

？？ 通過研究動物行為並對傳統豬舍進行改造設計，網易味央實現了豬隻的定點排泄和糞污定點收集，這樣一來，豬群進食、排泄、休息分開，有利於更好地保持清潔衛生，減少疾病威脅。

？？ 味央豬場全場WiFi覆蓋，豬舍內外也都安裝了音響，分不同時段播放著來自網易雲音樂《網易味央黑豬宇宙大碟》中的不同樂曲。《宇宙大碟》中包含了「起床旋律」、「吃飯進行曲」、「哺育之歌」、「睡覺搖籃曲」等，豬場希望通過音樂幫助豬群保持天性，放鬆心情。