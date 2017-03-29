《守望先鋒》英雄換裝秀 天使敢穿半藏衣服不敢露正面北京新浪網 (2017-03-29 11:00)
？ ？《守望先鋒（Overwatch）》中的每個英雄都有自己的特色，設計師也為他們準備了各異的武器裝備和服飾，但如果將英雄們的行頭互換一下，其實效果也不錯。國外畫師Sockie的這些作品就生動的展示了英雄互相cos的樣子，一起來感受下。
獵空版麥克雷依舊颯爽，而女裝麥爹則是有些沒救了。
路霸-臟鼠經典組合，事實上路霸出現在哪個couple都非常毀形象。
還有被黑的最慘的美媽-呆娃組合，換上緊身衣的美媽簡直不忍直視。
怎麼看怎麼帥的半藏-天使組合
大鎚-秩序之光的老少配
？ ？《守望先鋒》英雄換裝秀：
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