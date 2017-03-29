文／MOOK景點家編輯部整理報導



廉價航空台灣虎航，於28日開起飛往韓國的第三條航線，桃園 – 濟州島，是繼大丘及釜山後，遊客們前往韓國遊玩的新選擇。近年看準台灣至韓國的旅遊熱潮，開闢了新的一條航線，濟州島位在韓國南方，蘊含豐富的火山島地質景觀，於2007年被聯合國教科文組織定為世界自然遺產，不僅是國外觀光客最愛的度假勝地，也是許多電影、戲劇及節目的取景地，每年都吸引大量遊客前往。

蘊含豐富的火山島地質景觀的世界自然遺產 – 濟州島 (圖片來源／Wikipedia)

開航初期自3月28日起至6月3日止，每周二及周六皆有航班，去程航班編號為IT654，上午6點25分自桃園國際機場出發；回程航班編號為IT655，上午10點30分自濟州國際機場起飛。

台灣虎航開啟第三條韓國航線，桃園 – 濟州島 (圖片來源／台灣虎航)

而自6月4日起至10月28日止，更新增每周三及周五的飛航時段，提供旅客更多的選擇。新增航班去程則為上午6點55分自桃園國際機場出發，回程航班是上午11點自濟州國際機場起飛，讓遊客能夠自由規劃與組合不同天數的濟州島深度旅遊。



遊韓成本可望降低！限韓令發威衝擊韓國旅遊業

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