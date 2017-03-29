虎航再開韓國新航線 直飛世界自然遺產景點家 Tripass (2017-03-29 11:10)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
廉價航空台灣虎航，於28日開起飛往韓國的第三條航線，桃園 – 濟州島，是繼大丘及釜山後，遊客們前往韓國遊玩的新選擇。近年看準台灣至韓國的旅遊熱潮，開闢了新的一條航線，濟州島位在韓國南方，蘊含豐富的火山島地質景觀，於2007年被聯合國教科文組織定為世界自然遺產，不僅是國外觀光客最愛的度假勝地，也是許多電影、戲劇及節目的取景地，每年都吸引大量遊客前往。
蘊含豐富的火山島地質景觀的世界自然遺產 – 濟州島 (圖片來源／Wikipedia)
開航初期自3月28日起至6月3日止，每周二及周六皆有航班，去程航班編號為IT654，上午6點25分自桃園國際機場出發；回程航班編號為IT655，上午10點30分自濟州國際機場起飛。
台灣虎航開啟第三條韓國航線，桃園 – 濟州島 (圖片來源／台灣虎航)
而自6月4日起至10月28日止，更新增每周三及周五的飛航時段，提供旅客更多的選擇。新增航班去程則為上午6點55分自桃園國際機場出發，回程航班是上午11點自濟州國際機場起飛，讓遊客能夠自由規劃與組合不同天數的濟州島深度旅遊。
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15027
關鍵字：
下一則：黔韻紫海，花海夢境等你來
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
浴室儲物櫃．浴室 照明．浴室收納袋．浴室 防潑水 電暖器．維尼 鏡子．鏡子貼．木質鏡子．浴室 收納．浴室防滑．浴室蓮蓬頭．kitty 鏡子．浴室換氣．浴室 乾燥機．浴室 暖風．JJL 鏡子．浴室排風扇．JD 浴室貼．浴室架．鏡子 壁貼．浴室洗手台．機車 鏡子．鏡子 行動．落地 鏡子．時鐘 鏡子．浴室 椅子．浴室 置物架．浴室 扶手．鏡子 時鐘．浴室止滑墊．鏡子 針孔
- HERMES 經典SILK IN系列EPSOM防刮小牛皮拉鍊絲巾長夾(粉橘/
- 【ISSEY MIYAKE 三宅一生】PLEATS PLEASE 百褶直紋頸圍(中/
- TOTOMI 涼爽水冷膠三線獨立筒5尺雙人床墊
- 【AT HOME】安格斯4尺工業風書桌
- JELY DIAMOND GIA 3EX 1.02ct F/ VS2 天然美鑽
- JELY 美妙0.30克拉H&A八心八箭完美車工鑽戒
- MICHAEL KORS輕 橢圓標輕巧尼龍化妝包(黑)
- 【ISSEY MIYAKE 三宅一生】PLEATS PLEASE 百褶直紋頸圍(中/
- 卡巴斯基小型企業安全解決方案 2台伺服器+15台電腦+15組行
- 【Ann’S】Paris-全真牛皮質感柏金包(灰)
最神秘360度環景秘境 布陣圖唐式建築園區【景點家 Tripass】
不可能住宿體驗 全球十大海底飯店【景點家 Tripass】
中部以南多處空品差 沙鹿線西達紅害【中央社】
北北桃1小時通 蔡總統滿意視察機捷【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》