阿里山櫻王綻英姿 清明連假交管情報景點家 Tripass (2017-03-29 11:00)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
春暖花開，阿里山國家森林遊樂區內名聲響亮的吉野櫻王，已漫開，此時至4月上旬，區內將因吉野櫻而灑滿一片雪白色的浪漫。
春暖花開，阿里山國家森林遊樂區內名聲響亮的吉野櫻王，已漫開，此時至4月上旬，區內將因吉野櫻而灑滿一片雪白色的浪漫。
阿里山櫻王英姿綻放。(圖片提供/嘉義林務局)
阿里山工作站前之櫻王已漫開，阿里山派出所兩旁吉野櫻也已接續綻放，霧社山櫻、唐實櫻、琉球櫻、緋寒櫻、台灣一葉蘭及各色木蘭正盛開，4月另有重瓣櫻花登場。時近農曆三月初三，枯球籮紋蛾也已現身在受鎮宮。
枯球籮紋蛾。(圖片提供/嘉義林務局)
目前區內花況極盛期將至，提醒上山賞花遊客可選擇非假日或非尖峰時段入園，更能以優雅的心情欣賞花華之美，又山區氣候多變化，建議備妥保暖衣物及雨具。
祝山林道花況。(圖片提供/嘉義林務局)
為疏運清明連續假期上山賞花的人潮，阿里山花季假日交管期間延長至4月4日止，嘉義端（台18線65.5K湖底）上午6-11時及南投端（台21線145K塔塔加）上午7-11時，管制期間除持證明文件或特殊情形外，禁行小型車。
嘉義林管處配合公路總局於台18線61K（八八新舍）設立臨時購票處，凡於該處付費轉乘接駁車上山之遊客，可憑車票購買七五折的阿里山遊樂區門票(本國籍全票200元，搭乘大眾運輸優惠為150元) 。
花季期間機車全面禁止入園，台18線87-88.2K規劃為大客車及機車停車格，台18線88.5-95K則規劃為小客車停車格，請遊客依現場人員引導及相關指示牌誌停放車輛。為服務區外停車之遊客，在台18線89.5K-95K間設10處臨時接駁站，接駁遊客往返阿里山入口轉運站(平日8-17時，假日4-17時)。
嘉義林管處配合公路總局於台18線61K（八八新舍）設立臨時購票處，凡於該處付費轉乘接駁車上山之遊客，可憑車票購買七五折的阿里山遊樂區門票(本國籍全票200元，搭乘大眾運輸優惠為150元) 。
花季期間機車全面禁止入園，台18線87-88.2K規劃為大客車及機車停車格，台18線88.5-95K則規劃為小客車停車格，請遊客依現場人員引導及相關指示牌誌停放車輛。為服務區外停車之遊客，在台18線89.5K-95K間設10處臨時接駁站，接駁遊客往返阿里山入口轉運站(平日8-17時，假日4-17時)。
遍地黃金閃耀盛開 風鈴木旋風襲捲校園
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=15049
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