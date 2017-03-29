記者黃駿騏／桃園報導

桃園市長鄭文燦28日下午於桃園國際棒球場，接見沖繩縣石垣市長中山義隆等一行人，晚間也在2017「捷Speed」職棒開幕戰中，由鄭市長擔任投手，石垣市長中山義隆擔任打者，桃園捷運公司董事長劉坤億擔任捕手，一同進行開球活動。

鄭文燦表示，他曾多次造訪沖繩縣石垣島，充分感受當地優美自然生態，石垣島距離桃園不遠，亦有石垣牛等特色美食，相當適合國人旅遊；市府會結合旅行社協助加強行銷石垣島觀光特色，也會與航空公司協調研議增加班次，提升石垣島的觀光發展。

桃園市長鄭文燦於桃園國際棒球場，接見沖繩縣石垣市長中山義隆等一行人。

石垣島富有觀光發展潛力，當地特產「黑珍珠」、「石垣牛」及「石垣鹽」都極富盛名，從桃園飛往石垣島航程約50分鐘，市府將研議與旅行社合作，協助推廣石垣島及沖繩的套裝觀光行程，或與郵輪業者合作規劃3天的石垣島觀光行程。此外，桃園在地職棒球隊Lamigo桃猿隊已連續兩年與日本千葉羅德海洋隊，在沖繩石垣島進行春訓交流，除了球員外，也有大批球迷造訪，帶來很大經濟效益，未來也可規劃於春訓球季時，整合提出石垣島的觀光活動，加強國際行銷，打造石垣島成為國際觀光島。

鄭文燦說，機場捷運通車後，桃園國際棒球場成為全台第一座有捷運經過的棒球場，搭乘機場捷運由桃園國際機場至A19體育園區站約18分鐘，從中壢、台北或新北也都很方便到達，歡迎球迷搭乘機場捷運觀賞職棒賽事。鄭市長亦責請桃捷公司研議於重要賽事時加開班次、提升運量，方便紓解球賽散場時的人潮。

鄭市長(中)、石垣市長中山義隆(左)、桃園捷運公司董事長劉坤億合影。

今年Lamigo球團年度口號為「捷Speed」，Lamigo桃猿隊、桃園市政府、桃園捷運公司3月28日至4月2日合作舉辦為期一周的「桃捷主題周—桃捷趴」，今日是主場開幕戰，開球活動有桃園市吉祥物「ㄚ桃」、「園哥」、Lamigo桃猿隊吉祥物「猿氣小子」及石垣島吉祥物「PAEAGLE」、日本千葉羅德海洋隊吉祥物「MARKUN」一同出現，場面相當熱鬧可愛，讓球迷都很喜歡。

石垣市長中山義隆表示，Lamigo桃猿隊已連續兩年與日本千葉羅德海洋隊在沖繩縣石垣島春訓交流，而桃園市及石垣市同為擁有國際機場的城市，且新石垣國際機場與桃園國際機場的距離相當近，期盼雙方能有更多交流，也希望未來桃園市飛往石垣市能增加航班，讓更多台灣遊客認識石垣島。

鄭市長擔任投手，石垣市長中山義隆擔任打者，桃園捷運公司董事長劉坤億擔任捕手，一同進行開球活動。

石垣市訪團一行成員，包括沖繩縣石垣市長中山義隆、企劃部觀光文化體育局體育交流課長天久朝仁、企劃部觀光文化體育局觀光文化課觀光推進班長翁長隼大；桃園市政府新聞處長張惇涵、秘書處長顏子傑、體育局副局長房瑞文、桃園捷運公司董事長劉坤億、Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷也一同出席交流及開球活動；另外，立法委員暨中華職棒聯盟會長吳志揚、桃園市議員暨桃園市棒球委員會主任委員謝彰文、市議員王浩宇亦出席開球活動。