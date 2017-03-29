（中央社記者汪淑芬台北29日電）今年是台鐵台中火車站第二代站體落成百年，將有一連串慶祝活動，包括4月15、16日，在月台辦搖滾鐵道音樂會。



台鐵說，台中車站第二代站體在1917年3月31日完工，是台中著名地標，採後期文藝復興式巴洛克建築風格，車站主體為紅磚造，中央山牆、高聳的鐘塔、急斜式屋頂，候車大廳採挑高設計，玄關與梁柱上有精細的雕塑及拱形橫梁。



31日台鐵與台中市政府，將在台中車站舉行慶祝車站百歲生日記者會，一起切百歲生日蛋糕，並發售紀念套票及月台票。



4月有多項慶祝活動陸續登場，有趣又特別的是15、16日，在台中車站舉辦綠空鐵道音樂市集，現場規劃專屬郵票、明信片、臨時郵局、懷舊文創小物、鐵道模型及鐵路便當等特色攤位，上午安排懷舊金曲演唱及不老青春同樂會，下午有小朋友最愛的蒸汽小火車、兒童劇場、DIY彩繪及小小站長體驗。



晚上安排綠空鐵道音樂祭，在台中車站月台中間架起搖滾舞台，邀請藝人演唱，讓觀眾們在鐵道上感受史無前例的搖滾鐵道音樂會。



4月8、9日還有「鐵道小旅行」及「鐵道文化講座」，「鐵道小旅行」包含城中城冒險、中區行動廚房及鐵道成追線之旅3大主題。



另在台灣太陽餅博物館也安排2場鐵道文化講座，8日邀請成功大學建築系教授劉舜仁講述台中車站之美與鐵道建築史，9日由鐵道達人蘇昭旭帶領聽眾一窺台灣鐵道車站百年來時路。1060329