邀遊客「藝」起到台東享春意與文藝旅遊經 (2017-03-29 08:28)
台東美術館預見春季最美時光
【旅遊經 廖晨光報導】
咦！有飯店業者將畫室搬到了飯店裡，邀請民眾拾起畫筆重溫繪畫的美好並畫下這個美麗的春天！台東春季氣候宜人舒爽，山林之中時而鳥鳴、時而蟲唱，位於知名溫泉「知本老爺」打造了一場限定彩繪藝術創作主題活動「春彩･一期一繪」主題住房假期，跨界邀請到The Escape Artist攜手合作，邀請民眾「藝」起來度假，在4月5日前還有早鳥優惠，訂定兩天一夜兩人成行每房早鳥NT＄6,500起。
與旅行的一期一繪,知本老爺大型彩繪創作限時登場
拾起畫筆 盡情揮灑彩色想像力
知本老爺為迎接25週年慶，與The Escape Artist聯手企劃專屬彩慶25繪畫創作活動，春季主打[春彩･一期一繪]住房假期，以顏色做為引線，展開春天繽紛的序幕，加入「共同創作」概念獨家開版製作120x120cm大型畫板，並將在地豐富與深厚的原住民元素融入畫版設計中，所有參與專案的住客可自由選擇作畫的區塊，用顏料盡情揮灑色彩創意！
此件大型創作將一筆筆添上民眾到知本的旅行記憶，蛻變成僅此一件的藝術創作品，也象徵著所有旅客在知本老爺留下的足跡。另外，飯店亦精選台東藝術氣息濃厚的旅遊路線，包括台東美術館及鐵道藝術村兩款春遊景點，邀請民眾一邊旅行「藝起來」享受台東的春意與文藝！
另外還有4-5月預定[春彩･一期一繪]三天兩夜的遊客立即加碼，限時加贈船歌餐廳休閒午餐，感受升級版「一泊三食」全天候「餐」與的豪華假期！
圖片：知本老爺提供
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