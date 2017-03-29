翰品酒店花蓮歡樂森林擁有許多闖關遊戲

【旅遊經 洪書瑱報導】

兒童節將至，尤其今年連同清明節等共有四天連假，許多家庭已計劃一家人出遊或聚餐，許多飯店業者看準親子旅遊商機，紛紛推出優惠與「花招」方案，欲得到消費者青睞，其中包括雲朗觀光集團，注意到此波親子旅遊用餐趨勢，聯合全台7個據點分別推出與兒童節有關的餐飲與住房活動。





君品酒店兒童節限定杯子蛋糕君品酒店為迎接兒童節連假，雲軒西餐廳於4月1日至4月4日推出「雲軒童樂會」，活動期間午餐、下午茶與晚餐時段(午/晚餐:NT＄1580+10%起、下午茶: NT＄880+10%)，將打造專屬兒童遊戲區，並由雲軒的鎮店之寶-龍蝦寶寶與可愛卡通人偶，逐桌發送兒童節限定卡通系列杯子蛋糕，讓爸爸、媽媽帶家中小朋友共度愉快的歡樂假期！

雲品溫泉酒店於4月1日至4日四天連續假期，推出一系列住房與餐飲活動；入住房客，每房可獲得一把「熊貓闖關扇」，邀請家長帶小朋友共同闖關，五個趣味關卡如「仙鶴神針」「靈猴偷桃」「杯弓蛇影」「虎虎生風」「螳螂快手」，讓全家人可透過遊戲製造歡笑，而全數過關可獲得兒童節禮一份。其中還設置了「兒童櫃檯」在每日下午四點至五點開放，讓小朋友能體驗辦理住房登記。並在連假期間，預訂丹彤午餐或下午茶，出示雲品LINE好友優惠「一童趣雲品」，享有二位成人同行，招待一位兒童免費(12歲or150公分以下)，而「兒童餐檯」更提供兒童節限定版菜色。



翰品酒店花蓮「歡樂森林」中的歡樂手繪室

甫獲TripAdvisor的Travellers' Choice旅行者之選獎中亞洲區最佳親子飯店的翰品酒店花蓮，在兒童節四天連假時，所有櫃台與招牌遊樂設施「歡樂森林」的員工都將會Cosplay成童話故事裡的人物拉近與小朋友間的距離，如有小朋友入住之房客，將可以免費至歡樂森林玩轉Lucky Wheel，轉出200份兒童節禮物。可獲得＄50餐飲折價券、幾米房型升等券、＄35麵包劵、歡樂森林免費DIY乙次、或卡通拼圖等。

翰品酒店新莊則邀請居民與網友一起做愛心，推出二手愛心義賣，並將義賣所得捐予新莊愛心育幼院，讓飯店成為公益活動的大平台。翰品酒店高雄一樓的餐廳品日料歡慶兒童節，消費打卡贈送小朋友一份價值180元的冰淇淋聖代。兆品酒店台中更推出了「帶我出去玩」輕旅行住房專案，最低每人NT＄775+10%，品東西自助百匯中更辦理了兒童量體重活動，以餐前及餐後來比較，重0.5公斤，即可享當桌餐價95折優惠，最高折扣可達8折！



兆品酒店苗栗免費駕乘電動車活動

值得一提的是，有著巴洛克式古典建築風格的兆品酒店苗栗，於4月1日至4月3日間，凡住宿的小朋友在15:00-17:00，在一樓戶外古羅馬中庭花園免費駕乘兒童電動車，小朋友們可以駕駛著迷你跑車，繞行著情境十足的中庭花園，將古羅馬的歐式圓形廊道瞬間變身成為兒童汽車專屬跑道，讓兒童成為炫風小賽車手，滿足小朋友的長大幻想。

圖片：雲朗觀光集團提供