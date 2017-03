【旅遊經 洪書瑱報導】

以高雄在地印象來出發設計與裝潢

邀請民眾用在地的視角來愛上高雄



許多四五六年級生對高雄,一定忘不了大統百貨,雖然一把火燒了百貨公司的建築卻燒不了許多人記憶,多久沒有到高雄大統百貨附近走走呢?若走過不難發現鄰近曾經的大統百貨有一間造型別緻的新飯店聳立在旁,這間新飯店叫做「高雄中央公園英迪格酒店」,這間飯店以港都的印象為設計,包括高雄港的大船、纜繩、戳章、貨櫃、木箱及罐頭等融入飯店設計與裝潢,營造出高雄在地型飯店,方便民眾以在地人的視角旅行,並體驗高雄生活樂趣!而且自即日起至5/31止,還推出飯店少見「一泊三食」的方案,平日每晚$5,888起(還含稅及服務費)!



英迪格酒店外觀(圖\飯店提供)纜繩的形象設計為大廳沙發

「高雄中央公園英迪格酒店」是英迪格酒店在台灣的首間飯店,即選在高雄市中心新興區,看中這個渾然天成的港都城市,百餘年前隨著其港航運發展,各國船隻往來不斷,為這裡輸送了大量的舶來品。以在地故事出發,酒店特別邀請到知名飯店及豪宅設計集團「赫希貝德納聯合有限公司(HBA)」操刀,經過數月的研究了解高雄過去面貌後,高雄中央公園英迪格酒店以極富創新且精心巧妙的主題設計,來解讀高雄的文化和黃金年華。



※.房間有三款不同設計,包括木箱、罐頭及時間:

以木箱為設計以罐頭為設計以時間為設計

高雄中央公園英迪格酒店共有129間寬敞的客房及套房,房間內展現著歷史和人文故事,將報關戳章、木箱、罐頭、舶來品、格子趣、童年零嘴等在地元素巧妙融入其中,並呈現現代設計的藝術氣息,來展現這座城市的過往今來。



二樓的「Wok on the Park」二樓的「Wok on the Park」

此外,酒店的客房內配備著超大睡床、高速網路連接,以及水療式淋浴等設備,讓旅人在旅遊之際,也能舒心及愜意。除此之外,飯店還邀請民眾以舌尖來暢遊高雄港,酒店行政主廚親自甄選在地新鮮食材,於二樓的「Wok on the Park」全天候烹飪融合海港文化的豐盛佳餚。



頂樓的Pier no.1酒吧頂樓的Pier no.1酒吧

值得一提的是──是位於頂樓的Pier no.1酒吧,以船頭、貨櫃融入設計之中,全露天營運型態,伴隨著觸動人心的音律,可一邊品嚐美酒、燒烤和炸物,並俯瞰這座港都城市夜景,因地理位置與設計,早成為許多人口袋遊玩高雄的口袋名單之一!



一樓Craft咖啡廳一樓Craft咖啡廳

另外,還能選擇一樓Craft咖啡廳,Craft咖啡廳充滿了老時代感,港都工業風加上美式餐廳的時尚,成為週邊鄰里經常造訪的場所,在這裡點上一杯咖啡,品嚐這裡提供饒富高雄風味的餐點與飲品,來感受高雄的港都文化與咖啡風情!

飯店目前推動的「作在地的咖住房專案」除包含高級房住宿一晚外,再加上兩客自助式早餐及豐盛晚餐、Craft雙人下午茶或Pier no.1雙人組合二選一的優惠。

建議到高雄的遊客,到高雄遊玩時,除了具人氣的西子灣與旗津可選擇外,不妨計劃到駁二倉庫特展、春天藝術節外,還有現行最夯的IG景點:亞洲新灣區市圖總館、貨櫃聚落、旗津彩虹教堂等。

攝影\洪書瑱